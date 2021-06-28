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謝謝清潔隊無名英雄 台南市議員沈家鳳捐防疫物資

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議員沈家鳳（右二）上午捐贈防疫物質給選區清潔隊員，感謝這群無名英雄投入防疫工作。圖／沈家鳳服務處提供
台南市議員沈家鳳（右二）上午捐贈防疫物質給選區清潔隊員，感謝這群無名英雄投入防疫工作。圖／沈家鳳服務處提供

台南市議員沈家鳳有感於清潔隊員在疫情期間的辛苦，今上午捐贈防護面罩、頭盔面罩、口罩等防疫物質給選區新營等6個行政區清潔隊，除向辛苦的無名英雄清潔隊員致敬，更希望更充裕的防疫物質，確保清潔隊員安全。

沈家鳳上午在新營清潔隊共捐贈防護面罩230面、頭盔面罩面及口罩一批，分別由新營區(兼柳營)隊長劉鎮智、鹽水區(兼後壁)隊長郭美麗、東山(兼白河)隊區吳耀州長三人代表受贈，

沈家鳳指出，清潔隊員工作勤務繁重，常要負責環境清消等工作，每天收垃圾時間也需要與民眾近距離接觸，隊員面對疫情風險其實不亞於醫護人員，防護設備格外重要，特別捐贈防疫物資，除加強防疫設備外，更要向這群默默的英雄們表達敬意，也呼籲民眾丟垃圾時務必要戴口罩並將垃圾打包捆束好，勿讓垃圾飛散或暴露。

環保局副局長侯俊彥感謝沈家鳳的溫馨捐贈，讓清潔隊員執勤時能多一層防護。另外也呼籲受到疫情提升3級警戒影響，民眾垃圾比以往增加，對清潔人力調度增加負荷，希望市民能吃多少買多少，減少造成環境及清潔隊人員負擔。

台南市議員沈家鳳（右二）上午捐贈防疫物質給選區清潔隊員，感謝這群無名英雄投入防疫工作。圖／沈家鳳服務處提供
台南市議員沈家鳳（右二）上午捐贈防疫物質給選區清潔隊員，感謝這群無名英雄投入防疫工作。圖／沈家鳳服務處提供

疫情 口罩

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