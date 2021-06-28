7/1擴大施打疫苗 嘉義縣設14場大型接種站

7月1日各縣市擴大施打疫苗，嘉義縣將開設14處大型接種站，為72至74歲民眾接種，並視疫苗剩餘數量檢討下修接種年齡，也鼓勵75歲以上鄉親踴躍來打疫苗。

嘉義縣衛生局長趙紋華今天指出，預計7月1日分配到1萬2600劑疫苗、7日再增7700劑，規劃同步施打莫德納和AZ兩種疫苗，民眾不能指定施打何種疫苗。

趙紋華說，7月1日起將在全縣開設14處大型接種站，受疫苗數量限制，先針對72至74歲長輩接種，並視疫苗剩餘數量檢討下修接種年齡，也鼓勵75歲以上鄉親踴躍接種。

衛生局疾管科長李昭瑢表示，接種仍採日本「宇美町」式施打法，事先設置好保持社交距離座椅，安排長者坐定，由醫護人員坐著旋轉滑輪椅迅速替民眾施打，減少群聚風險。

受近期疫苗施打不良反應事件報導影響，嘉義縣為75至80歲民眾接種時出現緩打潮。嘉義縣長翁章梁說，依中央疫情指揮中心資料顯示，截至目前尚未有死亡個案被判定與疫苗有直接關聯，民眾勿錯失接種時機。

翁章梁強調，24日屏東縣爆發Delta變異病毒株群聚事件，面對疫情威脅，當下最重要的就是打疫苗，提升群體免疫力。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，屏東近日爆發計程車司機群聚疫情，經疫調發現，有染疫乘客的親戚是從秘魯返台祖孫，依最新病毒基因定序，確認秘魯祖孫感染最早在印度發現的Delta變異株。