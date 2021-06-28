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防Delta變種病毒 嘉市安排曾至屏東民眾篩檢

中央社 / 嘉義市28日電

嘉義市政府因應新冠肺炎Delta變種病毒入侵屏東，曾於6日以後至屏東枋山鄉的嘉義市民，明天起可預約核酸檢驗，等待報告期間及採檢陰性者，須14天自主健康管理。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變種病毒（最早在印度發現）入侵屏東縣枋山鄉，引發各界關注。

嘉義市衛生局今天表示，曾於6月6日以後至屏東枋山鄉的市民，請依身分證戶籍地址，自明天起至7月1日與嘉義市防疫專線聯繫（05-2341150），經列冊填報相關訪談資料後，轉介醫院進行核酸檢驗。

衛生局指出，為避免群聚，不受理現場報名，民眾採檢完返家等待報告期間及採檢結果陰性者，務必進行14天的自主健康管理，建議一人一室、單獨衛浴，與家人共處須佩戴口罩、勿共餐，保持社交距離、減少外出、外出勿搭大眾運輸、每天監測體溫及相關症狀。

曾前往屏東枋山鄉的市民，經衛生單位通知完成預約，可依通知時間攜帶相關證件至指定醫院採檢。

衛生局表示，採檢報告可至健保署行動快易通APP查詢，若採檢陰性，但後續出現相關症狀，須儘快至嘉義市聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院急診就醫。

衛生局 嘉義 屏東縣

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