確保市場信心 台南市明公告啟動芒果收購加工計畫

今年受疫情影響芒果買氣，農業局今表示，市長黃偉哲要求提前因應今年芒果產銷，農業局明（28）日將公告，啟動芒果產地市場收購加工計畫，以調節市場產銷，穩定產地價格。

農業局長謝耀清表示，南市110年改良種芒果種植面積6893公頃，約占全台50%，產量預估9萬1600公噸，較去年增加約2成，主要分布在楠西、玉井、南化、官田、大內等地區，6月下旬至7月為盛產期。

他說，受疫情影響，產地市場遊客及芒果交易量均較往年減少，農業局今會同南市農產運銷公司及冠南生物科技公司前往玉井青果市場訪視，媒合加工業者進場收購芒果，以調節市場產銷，穩定產地價格，並啟動多項芒果產銷措施。

謝耀清表示，農業局明（28）日將公告，啟動芒果產地市場收購加工計畫，媒合轄內合法加工廠商進場收購芒果以調節市場產銷，並隨時監控各地產銷情形，作業細節明將對外公布。