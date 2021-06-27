確保市場信心 台南市明公告啟動芒果收購加工計畫
今年受疫情影響芒果買氣，農業局今表示，市長黃偉哲要求提前因應今年芒果產銷，農業局明（28）日將公告，啟動芒果產地市場收購加工計畫，以調節市場產銷，穩定產地價格。
農業局長謝耀清表示，南市110年改良種芒果種植面積6893公頃，約占全台50%，產量預估9萬1600公噸，較去年增加約2成，主要分布在楠西、玉井、南化、官田、大內等地區，6月下旬至7月為盛產期。
他說，受疫情影響，產地市場遊客及芒果交易量均較往年減少，農業局今會同南市農產運銷公司及冠南生物科技公司前往玉井青果市場訪視，媒合加工業者進場收購芒果，以調節市場產銷，穩定產地價格，並啟動多項芒果產銷措施。
謝耀清表示，農業局明（28）日將公告，啟動芒果產地市場收購加工計畫，媒合轄內合法加工廠商進場收購芒果以調節市場產銷，並隨時監控各地產銷情形，作業細節明將對外公布。
農業局指出，南市農產運銷公司已公告玉井青果市場安心標章作業要點，協助場內果農提升芒果品質及增加銷售競爭力，將輔導透過契作方式加強銷售通路，或以配運方式載運至台北第一、第二市場進行拍賣，並協助運銷公司與玉井區公所合作，透過網路及名人代言行銷增加玉井青果市場曝光率及買氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言