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躺著也中槍！雲林這鄉民地址被音樂劇飆國罵 地方怒了
躍演音樂劇團日前在網路上發表作品「勸世三姊妹」，開場提到雲林縣虎尾鎮某一里地址後，隨即飆出一串國罵，在網路上引起關注與熱論，卻也造成該處屋主及當地里民困擾，劇團昨晚在粉絲專頁發表道歉聲明，並將影片從網路平台上撤下，但屋主及里民希望劇團應到地方公開道歉，否則不排除循司法途徑解決。
該部音樂劇開場，女主角對著1名男子說「請問，你是祖厝在雲林虎尾鎮尾寮○○里177號的宋德正先生嗎」，男子回答是後，女主角連飆國罵，長達2分多鐘的影片圍繞在拋家棄子劇情，有一派網友力讚很藝術、有張力，但也有另一派網友認為不宜出現不雅字眼。
不過影片中所述地址，確有其地，屋主為1名70多歲的蔡姓鄉民，今天上午虎尾鎮長丁學忠及當地里長都到屋主家中了解狀況，丁學忠說，屋主近日飽受困擾，因為真的有民眾看完影片後「慕名」到該處「朝聖」。
當地里長也說，甚至有人誤以為劇情是真實故事，但其實對照劇團在網路上的聲明就能得知，該劇劇本是編劇作詞老師選定印象中小時候阿公家附近的地址創作，人物也是虛構的，並非現實發生的事。
但因確實有其住址，屋主及里民都認為傷害已經造成，劇團只在網路上道歉，僅能針對特定群眾做說明，不足以釋疑，應到地方宮廟公開道歉，解開地方上的困惑及洗刷汙名，也希望劇團調整劇本，日後演出莫再讓住址曝光流傳。
丁學忠說，劇團若到訪虎尾，「來者是客」，地方民眾也希望雙方好好對談，解決問題，未來如有不錯的劇碼，也很歡迎劇團到地方上演出，保持良好互動。
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