疫情衝擊愛文芒果買氣 台南大內青果集貨場果農憂心

台南大內青果集貨場愛文芒果交易今天開市第三天，有果農哀怨買氣弱仍未開張，甚至集貨場還因疫情要求果農提早收攤，對銷售更是雪上加霜。公所回應說，首日交易作業匆促，確有因疫情提早打烊，目前已改善，目前愛文甫上市，籲請外界多選購大內愛文芒果。

大內區芒果種植面積約323公頃，去年產量約3206公噸，排名全台南第四，大內青果集貨場本月25日開張，為期約兩個月，公所安排每天上午7點至下午3點半間交易。

目前入場擺攤約10家，大都是當地老農自產自銷，規模也較小，3天來交易清淡，26日一整天甚至交易量僅500台斤，買氣明顯不如往年，果農認為因疫情衝擊很大，個個憂心忡忡。

「已來擺兩天了，竟然都沒生意上門，連便當錢都沒著落。」70多歲的楊阿嬤種有4分多地愛文，她說，10多年來都在此擺攤，往年最差每天也有千餘元收入，今年碰到疫情，交易也限縮，更影響交易，且下午3點半就得打烊，真的很不合理。

另名60多歲的婦人也說，一上午才賣了500多元，今年遇到疫情，銷售壓力更大，還好多數果農都是自己採收，僅日前芒果套袋時才零星請工人協助，否則成本恐雪上加霜。

大內區長李義隆說，今年因應疫情，原交易限縮至下午3點半，了解農民困境後，昨天起即便下午3點半後，仍允許擺攤，也籲請各界多多選購大內愛文芒果幫助農民。