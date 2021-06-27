殘劑開放診所預約 醫師：沒聯絡的都來套關係超困擾

許多民眾想打新冠肺炎疫苗卻打不到，中央疫情指揮中心25日開放18歲以上民眾可以預約每天的殘劑施打，卻引發混亂，台南市各家診所的相關預約電話接不完，有些人更表示「我已經向好多家診所預約」，市府則表示，尊重中央的規定，但台南市不傾向開放18歲以上以預約方式使用殘劑，由於目前AZ疫苗已大致注射完畢，有些診所醫師建議，下周即將開打的莫德納疫苗，乾脆全部都集中在大型注射站注射，免得診所為殘劑而煩惱。

「自從疫苗開打後，很多之前很少聯絡的親朋好友紛紛聯絡，其實很困擾」一名台南市診所醫師表示，特別是在25日中央指揮中心公布18歲以上預約後，診所更是電話接不完，但事實上台南市前一批的AZ已打得差不多，診所根本沒有疫苗了，更不要說是殘劑，但預約民眾沒打到，就會懷疑有特權。

另名診所醫師也表示，開放每天殘劑預約問題會非常多，很難保不會有特權或其他問題，例如中央說每天預約有6人以上就可以開一瓶，剩下的可以開放預約，如果醫師真的有私心，就故意只預約6人，剩下的4劑就可以給自己想要打的人打，根本防不勝防，問題會很多。

台南市長黃偉哲之前也表示，若按照中央殘劑施打措施宛若開啟「潘朵拉盒子」，市府已陸續接到外縣市民眾想來台南搶打殘劑的狀況，甚至還有特權介入疑慮，因此台南在下一批疫苗送抵後，將採造冊方式開放65歲以上長者接種，不須登記候補名單，依序施打防止亂象產生。

而衛生局也表示，目前如果有殘劑就是請診所通知75歲以上還沒有打的人打，不開放18歲預約。

多數診所醫師對殘劑預約都很困擾，「有的還透過我的爸爸、媽媽來關說，說殘劑一定要留給他」，擔心順了姑情拂嫂意，吃力不討好，表示之前開放診所主要是為年長者考慮，擔心老人家到大型注射站會跑太遠，未來如果繼續開放其他順位施打，應該可以考慮轉往大型站，統一注射也比較不會有殘劑的問題。