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社區供餐、活動停擺獨居長者失重心 雲林縣升級弱勢服務
國內疫情3級警戒持續到7月12日，雲林縣150處長青食堂、153處社區照顧關懷據點配合防疫，延長暫停供餐及辦活動措施，縣內有列冊、需關懷訪視的1千多名獨居長者也因此無法外出共餐或參加活動。「站點停、服務不停」縣府表示，因應獨居長者生活起居有需專人看照必要，縣府啟動物資與送餐服務方案計畫，由各鄉鎮市公所及社工人員轉介送餐與物資，並持續電話及居家訪視，確保長者健康安全。
疫情威脅人民健康，使原有的生活節奏也變了調，雲林縣有1813名獨居長者，不僅長年一個人生活，就連平時仰賴的長青食堂共餐，或視為生活重心的社區活動，也都被迫暫停舉辦和參加。
「社會弱勢關懷行動沒有假期」縣長張麗善說，尤其疫情期間更有服務必要，經與各鄉鎮市公所討論後決議，採取「據點停、關懷不停」，「食堂暫停供餐、需要者協助送餐」策略，讓獨居長者安心在家防疫。
張麗善表示，該計畫以協助長者若有無法轉介長照送餐情形，疫情期間由公所轉介自助餐店送餐，縣府補助餐費、每餐80元，目前成功轉介單位有大埤鄉公所，其他鄉鎮市公所如有需求個案，也可媒合資源啟動執行。
社會處長林文志說，該計畫透過社區照顧關懷據點專職人力，進行獨居長者電話問安，未設據點的村里也同步啟動相關服務，並加強關懷頻率，每2日電話問安1次，問安未果由村里長接續訪視關懷，服務不間斷。
林文志表示，除電話及居家訪視，縣府同時發放獨居長者所需生活物資，目前有103名長者獲助，另也告知長者有申請長照送餐、緊急救援系統等服務使用權益，並加強防疫宣導，望在大家齊力抗疫下，能平安度過這波疫情。
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