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嘉市22輛電動公車全裝酒精噴灑器 持續假日減班
Delta變異株侵台，嘉義市也傳出有此確診者足跡，市府昨天於22輛市區電動公車，加裝「酒精自動噴灑器」，搭配公車內原有的空氣清淨殺菌設備，盼加強消毒、防堵病毒株擴散；自5月29日起實施假日減班，目前仍維持。
市府交通處指出，市區電動公車共3條路線，每輛都已配置1台酒精噴灑器，皆位於上車的門邊，大型電巴裝在前車門入口處，中型電巴則裝於中門入口處，方便民眾進行手部消毒，而電動公車原本裝設的空氣清淨殺菌設備。
至於班次的部分，市府考量疫情期間，假日民眾已減少非必要移動，5月29日起實施假日減班，中山幹線假日由70班調整為32班、忠孝新民幹線由50班調整為32班、光林我嘉線由46班調整為30班，平日因仍有上班搭乘需求，維持正常行駛；嘉市公車也有票證與簡訊實聯制，每班服務後即進行清消。
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