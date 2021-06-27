嘉市22輛電動公車全裝酒精噴灑器 持續假日減班

Delta變異株侵台，嘉義市也傳出有此確診者足跡，市府昨天於22輛市區電動公車，加裝「酒精自動噴灑器」，搭配公車內原有的空氣清淨殺菌設備，盼加強消毒、防堵病毒株擴散；自5月29日起實施假日減班，目前仍維持。

市府交通處指出，市區電動公車共3條路線，每輛都已配置1台酒精噴灑器，皆位於上車的門邊，大型電巴裝在前車門入口處，中型電巴則裝於中門入口處，方便民眾進行手部消毒，而電動公車原本裝設的空氣清淨殺菌設備。