嘉市文化路封路「電纜線下地」 三級警戒解除後完工

嘉義市知名文化路夜市遭逢疫情暫停營業，三級警戒後不論平假日，已不見以往人潮，市府趁此時機協調開挖，包括自來水公司汰換老舊管線、台電施作架空纜線下地；自來水管線前天完工，台電接手進場，工期保守估計1個半月，視現場施工情形調整，但完工後「天空不再3條線（電線）」。

市府工務處表示，文化路施工範圍從中正路至民族路，路面僅15米寬，目前持續封路交管，並採分區停電；因需開挖路面，施工期間對商家影響很大，剛好疫情人潮較少來做，不過文化路許久沒挖、大雨不斷造成延宕，台電的工程難趕在7月12日解除三級解戒前完工。

工務處指出，自來水公司於6月15日進行「文化路自來水管老舊管線汰換」，已於25日完工；台電「文化路架空電纜下地計畫」工程，6月21日進場施作基礎台設施，會逐步完成架空纜線下地、電桿拔除工程，改善市容外，將重現天際線、兼顧防災。

台電嘉義區營業處指出，施工分為「埋設管路」與「電氣」兩部分，本案管路分為2條，分別位於文化路兩側車道下；電氣則包含電纜佈設、變壓器安裝等，將拔除電桿，將電桿上的變壓器改成「亭置式變壓器」。