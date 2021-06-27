給鄉親平坦回家路 善新大道刨除重鋪柏油

台南市南科LM區善新大道路面柏油改善工程，經市議員林志展等人爭取，市府工務局已進場施工，刨除路面重鋪設柏油，鄉親們盼望多年，終於有條平坦道路。

位處台南善化及新市間的南科LM區，近年來發展迅速，吸引許多南科工程師入住，被外界稱為「南科富人區」。不過也因人口暴增，衍生停車位嚴重不足問題，部分道路柏油路面硬化龜裂，更讓居民詬病。

其中，LM區最東側的善新大道，是往來善化、新市間要道，長約1公里，柏油路面老舊影響通行，經里長陳紫晶、市議員林志展10月向市府反映後，市府工務局3月回文列入工務局開口契約辦理，總經費約345萬元。