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給鄉親平坦回家路 善新大道刨除重鋪柏油

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南科LM區善新大道刨除鋪設柏油，龜裂路況改觀。記者謝進盛／攝影
南科LM區善新大道刨除鋪設柏油，龜裂路況改觀。記者謝進盛／攝影

台南市南科LM區善新大道路面柏油改善工程，經市議員林志展等人爭取，市府工務局已進場施工，刨除路面重鋪設柏油，鄉親們盼望多年，終於有條平坦道路。

位處台南善化及新市間的南科LM區，近年來發展迅速，吸引許多南科工程師入住，被外界稱為「南科富人區」。不過也因人口暴增，衍生停車位嚴重不足問題，部分道路柏油路面硬化龜裂，更讓居民詬病。

其中，LM區最東側的善新大道，是往來善化、新市間要道，長約1公里，柏油路面老舊影響通行，經里長陳紫晶、市議員林志展10月向市府反映後，市府工務局3月回文列入工務局開口契約辦理，總經費約345萬元。

這兩天包商已進場施工，將老舊路面刨除鋪上柏油，路面瞬間呈現新氣象，還有居民說，日前有耳聞路面要施工，還以為只是說說，沒想到市府真的有聽到地方心聲，這是對居民最實際的「回饋」。

台南市南科LM區善新大道刨除施工。圖／取自臉書林志展服務團隊
台南市南科LM區善新大道刨除施工。圖／取自臉書林志展服務團隊

南科 員林

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