雨後彩虹頻現蹤 台南水道博物館分享美景

南部山區近日經常降雨，在台南市山上花園水道博物館園區見到彩虹美景頻率提高，雖正值防疫封園期間，館方仍將這些難得的畫面放在網頁上與民眾分享，收到不少迴響。

台南市政府文化局今天指出，山上花園水道博物館位於台南市山上區，這個地區早年被民眾稱為「山仔頂」，意思是地勢比較高的小山丘，從現今的博物館東側可遠眺左鎮及玉井山區，西側每日都可目送夕陽落山，景色相當特別。

台南市文化局指出，最近南部出現午後雷陣雨機率很高，有時在大雨過後馬上就出太陽，尤其是每到下午4、5時，烏雲還籠罩在東側山區時，西側已經出現夕陽，在這種特殊的地理環境下，最近每星期平均可看到2、3次彩虹現蹤。

館方人員指出，除了彩虹頻繁現身，因為山區視野遼闊，比較少建築物阻隔，只要條件允許，彩虹出現時幾乎就是完整的半圓造型，襯托在園區古色古香的老建築及植栽後方，就好像是搭起一個完整的防護罩。

館方人員指出，最近還曾看見俗稱雙彩虹的「霓」、「虹」同時現身，令人驚艷，雖然受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響暫時封園，館方仍把握機會記錄這些美景，在粉絲專頁和網友分享，讓民眾在家也能欣賞美景。