台南安心上工被派去市場 沒打疫苗憂染疫就划不來了

勞動部為穩定就業推出「安心即時上工計畫」，台南市政府運用計畫聘用臨時人員支援防疫工作，部分人員被安排前往傳統市場或特定場所協助量測體溫等工作；台灣民眾黨台南市黨部接獲民眾陳情，指支援防疫工作卻未納入疫苗施打對象，對於支援工作存在的染疫風險感到恐懼。對此市政府表示，將會陸續安排注射疫苗。

昨天傳出市政府有多各局處的人員臨時被叫往善化注射疫苗，被質疑並不是第一線的防疫工作人員，有「特權施打」之嫌，台南市衛生局則回應，目前注射的人以第一線防疫工作人員為主，像是政風處看起來好像跟防疫無關，但事實上有支援第一線的疫調工作，而台南市市場處與其他局處支援前往市場協助量測體溫相關人員，之前第一批已經注射過疫苗，後續安心上工人員，將陸續再安排。

台灣民眾黨台南市黨部北區主任江明宗表示，台南市政府將大量在辦公室工作的員工列為第二類防疫人員，陸續完成疫苗施打，但實際被安排在高風險現場協助防疫工作的臨時人員卻被忽略，台南市政府的安排明顯不合理。

江明宗進一步指出，這些臨時人員在群聚場合長時間工作卻沒有疫苗保護，近期南部又爆發印度「Delta」變種病毒的確診病例，染疫風險明顯提高；江明宗呼籲台南市政府，應該盡快讓支援第一線的所有人員接種疫苗，或是將未接種疫苗的人員安排在低風險工作中，避免成為台南的防疫破口。