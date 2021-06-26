乾旱清淤建功！台南白河水庫蓄水量破千萬噸
台南白河水庫於1965年6月完工，具有灌溉、防洪、給水及觀光等多目標功能，迄今已營運56年，近年淤積嚴重，枯水期常態空庫辦理清淤，這也是前陣子蓄水率一直掛零的原因。
南區水資源局指出，今年水情特別乾旱，水利署指派第5河川局協助農田水利署嘉南管理處加大白河水庫清淤力道，上半年總計清淤逾100萬立方公尺，加計2019、2020年的清淤量，已達約200萬立方公尺，水庫管理單位把握前1波梅雨帶來的降雨，於6月5日開始蓄水，結束上半年的清淤，目前蓄水率達90%，蓄水量逾1050萬噸。
比對去年與今年的蓄水景觀相片，在大約相同的水位下，去年庫區內大面積的淤積情況已不復見，顯示近幾年的清淤已具初步成效。
白河水庫的更新改善工作已列入前瞻基礎建設計畫辦理，2019年至2022年預計清淤250萬立方公尺，清淤工程由農水署嘉南管理處辦理，管理處每年約11月底結束2期稻作灌溉後，排空蓄水進行空庫清淤工程，直到隔年6月梅雨季再蓄水供灌。
南區水資源局為活化白河水庫，已規畫辦理第2階段改善計畫，以恢復庫容量2000萬立方公尺為目標，計畫完成後將讓56歲的白河水庫「返老還童、風華再現」，重現往日湖光山色風采。
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