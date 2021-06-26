想打疫苗殘劑嗎？雲林縣民可到這28家院所預約施打

中央流行疫情指揮中心昨天公布疫苗殘劑開放18歲以上的人施打，雲林縣衛生局也依中央標準制訂殘劑施打流程，有意願施打的民眾，即日起可向28家合約醫療院所預約申請，因採預約通知方式按順序施打，今天並未出現施打潮。

雲林縣衛生局長曾春美指出，有意願施打的民眾，包括尚未開放公費對象，其他18歲以上有意接種對象，即日起可向合約醫療院所預約申請，留下基本資料、連絡電話。

曾春美表示，醫療院所將依施打站現場已開瓶尚有殘餘疫苗劑數，依序通知已預約民眾到接種地點施打，務必要攜帶身分證明文件及健保卡，預約者因故未施打，也可重複登記，如有預約者未到場，院方會依序通知候補的人。

今天幾家合約院所前往施打殘劑的人並不多，醫院表示，施打殘劑的人還是以1到10類的民眾優先，也都有造冊，其餘預約的人，得視殘劑的量排序施打，所以不會有失序的情況。

目前雲林縣有28家合約醫療院所提供殘劑施打，包括台大雲林分院（斗六院區、虎尾院區）、虎尾若瑟醫院、北港媽祖醫院、成大斗六分院、麥寮長庚、雲林基督教醫院、福安醫院、洪揚醫院、斗六慈濟、安生醫院、永安診所、陳源玉內科診所。

此外，崙背、土庫、西螺、四湖、二崙、麥寮、水林、褒忠、林內、口湖、古坑、元長、虎尾、莿桐、大埤及台西等16個衛生所，也提供接種服務。