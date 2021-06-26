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救血慌今年已辦13場捐血 台南歸仁團委會要辦到不缺血

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
救血慌今年已辦13場捐血，台南歸仁團委會要辦到不缺血。記者周宗禎／攝影
救血慌今年已辦13場捐血，台南歸仁團委會要辦到不缺血。記者周宗禎／攝影

救國團台南市歸仁區團委會會長郭江海因為得知血荒嚴重，去年連辦18場，今年更加碼已連辦12場，今天再辦第13場，到中午已經募得超過150袋鮮血，到傍晚結束渴望超過200袋；郭江海說，下一場預計7月4日上午九點到下午五點繼續在歸仁區公所前舉辦，下個月目前先預定再辦三場，希望一直辦到沒有缺血為止。

歸仁團委會舉辦的捐血除捐血中心固定贈品，還有童樂食光早午餐卷、吉安醫院執行長陳皇宇送的洗髮乳，歸仁文化街53手作烘焙坊徐雅芳五穀麵包、安平市場郭勝義送自養的鹹水吳郭魚、龍邦保全老闆娘顏佩羽送關廟麵，送給捐血民眾。

另鴻品牛肉湯老闆張志宏也捐出牛肉湯與肉燥飯兌換卷、歸仁鄉民葉致遠贊助志工、捐血中心人員午餐且承諾以後午餐都算他的，希望大家都來共襄盛舉越多人越好。

郭江海說，捐血中心一直有血荒，而且現在疫情嚴重，醫療用血壓力更大、大家要多捐血、表達力挺醫護人員，今年舉辦場次肯定會比去年還要放更多場。

救血慌今年已辦13場捐血，台南歸仁團委會要辦到不缺血。記者周宗禎／攝影
救血慌今年已辦13場捐血，台南歸仁團委會要辦到不缺血。記者周宗禎／攝影
救血慌今年已辦13場捐血，台南歸仁團委會要辦到不缺血。記者周宗禎／攝影
救血慌今年已辦13場捐血，台南歸仁團委會要辦到不缺血。記者周宗禎／攝影

捐血中心 血荒 醫護人員

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