救血慌今年已辦13場捐血 台南歸仁團委會要辦到不缺血

救國團台南市歸仁區團委會會長郭江海因為得知血荒嚴重，去年連辦18場，今年更加碼已連辦12場，今天再辦第13場，到中午已經募得超過150袋鮮血，到傍晚結束渴望超過200袋；郭江海說，下一場預計7月4日上午九點到下午五點繼續在歸仁區公所前舉辦，下個月目前先預定再辦三場，希望一直辦到沒有缺血為止。

歸仁團委會舉辦的捐血除捐血中心固定贈品，還有童樂食光早午餐卷、吉安醫院執行長陳皇宇送的洗髮乳，歸仁文化街53手作烘焙坊徐雅芳五穀麵包、安平市場郭勝義送自養的鹹水吳郭魚、龍邦保全老闆娘顏佩羽送關廟麵，送給捐血民眾。

另鴻品牛肉湯老闆張志宏也捐出牛肉湯與肉燥飯兌換卷、歸仁鄉民葉致遠贊助志工、捐血中心人員午餐且承諾以後午餐都算他的，希望大家都來共襄盛舉越多人越好。