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影／抓娃娃機業者借錢繳房貸租金 籲政府微解封紓困

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
抓娃娃機業者今表示，已經借百萬付房租，都快經營不下去了，希望政府能提出更多紓困方案。記者卜敏正／攝影
抓娃娃機業者今表示，已經借百萬付房租，都快經營不下去了，希望政府能提出更多紓困方案。記者卜敏正／攝影

本土疫情持續延燒，全國3級警戒要續封至7月12日，被勒令暫停營業抓娃娃機業者表示，多數業者已承受不住將結束營業，還有業借百萬支付這段時間租金、支出，建議政府能讓業者在做好防疫下「微解封」，並停徵或減徵1年娛樂稅，調整補助機制對店而非對個人。

嘉義市政府建設處表示，已收到業者的意見錄案，將儘快開會提出討論研議。

中華民國自動販賣商業同業公會全國聯合會理事蔡舜表示，業者面對經營困難，日前開會提出共識，希望中央補助是以實體經營店面的每家店來補助，而不是只補助業者，因為有些業者開了好幾家店，繳稅的時候每家店都要繳，補助的時候只補助個人不公平，另外如果能夠2.5微解封，也建議地方政府停徵一年娛樂稅。

黃姓業者拿著娛樂稅單說，在各縣市經營十多家抓娃娃機店，5月18號開始無法營業，已經跟家人借了百萬元府店面租金、開支， 這段時間又收到娛樂稅催繳通知，他也直接告訴來催繳的官員，現在真的沒有營業、沒錢怎麼付你娛樂稅，能否拜託政府讓大家緩繳也不要罰錢。

嘉義縣選物販賣機公會理事趙亮鈞也說，選物販賣機產業的發展至今，全國已近9000家，絕非如過往零星夾娃娃機那般無人管理，全國有數萬人依靠這份工作生活，如今受到停業打擊、難以支撐，相信選物販賣機同業、國人都能發揮互助，在各店內互相支援做好防疫，也希望各縣市能從長計議，給產業一個明確的方向及規範。

抓娃娃機業者今表示，很多業者都快經營不下去了，希望政府能微解封，並提出更寬的紓困方案。記者卜敏正／攝影
抓娃娃機業者今表示，很多業者都快經營不下去了，希望政府能微解封，並提出更寬的紓困方案。記者卜敏正／攝影

嘉義 疫情 減徵

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