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疫情衝擊！ 雲林有機瓜類免費送 歡迎弱勢團體自運

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
疫情衝擊，元長鄉農民李華藝栽種的有機南瓜和冬瓜，把賣剩的全數免費送給弱勢團體。記者蔡維斌／攝影
疫情衝擊，元長鄉農民李華藝栽種的有機南瓜和冬瓜，把賣剩的全數免費送給弱勢團體。記者蔡維斌／攝影

疫情衝擊，學校午餐停止，農產供過於求，雲林縣好心農民李華藝，把辛苦栽種的有機認證南瓜和冬瓜共計20多公噸，全部分送給弱勢團體，讓民眾呷健康、好防疫。

元長鄉農民李華藝，曾經是吊車師傅，因年紀漸增愈感到養生的重要，8年前投入有機農作，把家裡農地修整後，邊學邊種，方知農業學問大，他選擇栽種比較容易管理且不費人力的南瓜。

他採有機栽種方式，前幾年因沒通路，銷路不佳，直到這幾年，和幾位有機同好的農民合作，栽種南瓜、冬瓜，銷路才漸穩定。他說，這一季栽種約9公頃，2個月前陸續收成，今年因沒雨災，冬瓜、南瓜大豐收。

但沒想到5月初開採始收就爆發疫情進入三級警戒，學校停課、餐飲店禁止內用，一連串的禁令，使各項農產的市場需求量驟減。

李華藝說，他的主要客戶是學校午餐業者、餐廳及賣場，以往盤商每季南瓜收購約30公噸，這一季疫情衝擊卻只收購1公噸，相差甚多，只好靠自己設法再找通路銷售，而今年南瓜、冬瓜豐收約50公噸，至今賣出約40公噸。

他說，最近天氣潮溼悶熱，部分冬瓜、南瓜開始腐爛，為避免辛苦栽種的作物浪費，即上網分享，宣告免費送給弱勢團體，這幾天有台中、台南等幾個社福團體自行來載運，為避免群聚，每天限制人數，也請大家配合自備袋子，若有需要者可電洽0956-001218。

疫情衝擊，元長鄉農民李華藝栽種的有機南瓜和冬瓜，把賣剩的全數免費送給弱勢團體。記者蔡維斌／翻攝
疫情衝擊，元長鄉農民李華藝栽種的有機南瓜和冬瓜，把賣剩的全數免費送給弱勢團體。記者蔡維斌／翻攝
疫情衝擊，元長鄉農民李華藝栽種的有機南瓜和冬瓜，把賣剩的全數免費送給弱勢團體。記者蔡維斌／攝影
疫情衝擊，元長鄉農民李華藝栽種的有機南瓜和冬瓜，把賣剩的全數免費送給弱勢團體。記者蔡維斌／攝影
疫情衝擊，元長鄉農民李華藝栽種的有機南瓜和冬瓜，把賣剩的全數免費送給弱勢團體。記者蔡維斌／攝影
疫情衝擊，元長鄉農民李華藝栽種的有機南瓜和冬瓜，把賣剩的全數免費送給弱勢團體。記者蔡維斌／攝影

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