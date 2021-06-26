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不見遊客！台南芒果進入旺季 玉井老街一半店面關門

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南芒果進入旺季但芒果的故鄉玉井老街是門可羅雀。記者吳淑玲／攝影
台南芒果進入旺季但芒果的故鄉玉井老街是門可羅雀。記者吳淑玲／攝影

「沒有遊客，很慘」！新冠肺炎疫情持續3級警戒延到7月12日，台南愛文芒果已進入旺季，但「玉井老街門可羅雀」，玉井商圈理事長徐明鉅表示，今年受到疫情影響，一半店家暫時休業，少數維持營運只能做外帶，今天周六假日有零星外地遊客，和往年端午節過後玉井老街是人山人海，有天壤之別。

玉井老街今天周六假日還是冷清清，兄有少數從台中、雲林、台南市區來的遊客來採買芒果及外帶芒果冰，疫情有點害怕不敢亂跑但是還是喜歡吃芒果就派代表來台南採買，因為農民也是需要幫助。

玉井有間冰鋪簡姓業者表示，全國3級警戒原本以為6月底可以解封沒想到延到7月12號，目前就靠少數遊客及死忠支持顧客來外帶，營業情況差很多「加減做」。

玉井區農會總幹事莊文淵表示，今天芒果到貨量已經破12萬噸比昨天的8萬噸大幅增加，已經漸漸進入的芒果的盛產期，但沒有遊客是最大問題。

莊文淵說，今年芒果的問題很大，主要是銷路沒有打開，沒有遊客採買靠宅配能賣多少？而且外銷大陸的市場也沒有很順暢，目前能做的事就盡量收購，不要再管價錢，農會收購起來做成芒果乾慢慢地販售。

台南市經發局協助印製「紓困指南」手冊發放至各商圈組織轉交有需求店家，目前已有18個商圈協會自主設立紓困諮詢站，協助辦理線上申請及疑義諮詢，希望能以最快的速度協助受影響店家申請各項補助方案，共同渡過這次疫情的難關。

台南芒果進入旺季但芒果的故鄉玉井老街是門可羅雀。記者吳淑玲／攝影
台南芒果進入旺季但芒果的故鄉玉井老街是門可羅雀。記者吳淑玲／攝影
台南芒果進入旺季但芒果的故鄉玉井老街沒有遊客，業者叫苦。記者吳淑玲／攝影
台南芒果進入旺季但芒果的故鄉玉井老街沒有遊客，業者叫苦。記者吳淑玲／攝影
台南芒果進入旺季但芒果的故鄉玉井老街是門可羅雀。記者吳淑玲／攝影
台南芒果進入旺季但芒果的故鄉玉井老街是門可羅雀。記者吳淑玲／攝影
台南芒果進入旺季但芒果的故鄉玉井老街是門可羅雀。記者吳淑玲／攝影
台南芒果進入旺季但芒果的故鄉玉井老街是門可羅雀。記者吳淑玲／攝影
台南芒果進入旺季，玉井商圈理事長徐明鉅說老街是門可羅雀。記者吳淑玲／攝影
台南芒果進入旺季，玉井商圈理事長徐明鉅說老街是門可羅雀。記者吳淑玲／攝影

芒果 疫情 老街

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