科技防疫出招！台南公車站導入AI 自動偵測有無戴口罩

為公共運輸防疫把關，台南市政府在交通場站導入AI智慧防疫系統，可自動偵測人流狀況、旅客是否戴口罩，並自動廣播提醒民眾戴上口罩，民眾也能在網路上即時查看各場站擁擠程度，分為綠、橘、紅3個燈號，視情況決定是否前往搭車，目前率先在新營客運總站裝設。交通局表示，該系統除了可減輕第一線人員負擔，也提供作為公車班次滾動檢討依據。

南市府整合有線電視、國家高速網路計算中心團隊，引進「AI智慧防疫系統」，透過AI影像辨識技術估算場域人數及是否戴口罩，運用在台南的市場、公車站點。

交通局長王銘德指出，台南公車、以及站點都實施實聯制、戴口罩、禁止飲食，各大轉運站也配置紅外線熱像儀、消毒毯。不過，部分公車站點屬於開放空間，沒有站務員，因此導入AI智慧防疫系統，透過即時影像自動計算人數多寡，分辨是否有戴口罩，若發現人流過多或未戴口罩時會開啟連續廣播模式，提醒民眾配合。

王銘德表示，第一套系統已在新營客運總站裝設完成，該車站是半開放式空間，站務人員在發車、服務時須兼顧防疫，難免分身乏術，導入系統後可自動廣播提醒民眾，大幅減輕第一線人員負擔。AI智慧防疫系統將逐步裝設在開放式或無站務人員的車站，下周起陸續在台南火車站前的公車南北站、永康車站前的轉乘空間、善化轉運站等安裝。