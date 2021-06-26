台南防疫「有機蔬菜箱」4家增為6家 下雨不怕沒菜吃

因應居家防疫需求，臺南力推在地新鮮有機食材配送到家服務，市府農業局5月下旬開始推出「有機蔬菜箱」，提供免出門線上訂購服務，讓民眾在家防疫安心食用，還能挺農民，推出後深受歡迎，迄今累計銷售約2100箱，銷售金額約150萬元。

台南有機蔬菜箱供貨團體目前由4家增為6家，分別是太康有機農業生產合作社、時生永續農場、綠色大地農場、幸福家有機農場、勝源有機農場、生展生物科技股份有限公司等，以當令的新鮮葉菜為基底（青江菜、小松菜、蚵白菜、黑葉白菜、空心菜、山菠菜、奶油白菜、莧菜、地瓜葉等），再搭配根莖瓜果類、米及各家嚴選的食材，品項多元供民眾自由選配。

農業局長謝耀清表示，近日豪大雨不斷造成全臺農業災損，其中以葉菜類最為嚴重，瓜果類品質也受到影響，但是臺南市有機蔬菜以溫室栽培為主，較不受天候影響，品質、供貨都維持穩定，價格平穩不易波動，民眾可以多加選購。