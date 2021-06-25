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工研院推貨櫃式COVID-19檢測實驗室 防疫新力軍

中央社 / 新竹縣25日電

工研院在經濟部支持下，攜手奇美醫院設置高通量核酸自動化檢驗設備，打造「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」，提供採檢到檢測一條龍服務，確保醫護安全。

工研院院長劉文雄今天透過新聞稿表示，經濟部在西元2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）疫情爆發之際，就全力以「技術處科專緊急防疫研發專案」，支持工研院開發正壓採檢亭與相關防疫科技，以科技護衛台灣防疫最前線。

劉文雄指出，5月中全國疫情緊急提升至第3級警戒後，工研院協助醫院搭建正壓採檢亭，為醫護人員做好最完善防護，迄今已有超過200家醫療院所、縣市政府衛生局、廠商、基金會，洽詢、訂購及捐贈，強化全台各地的採檢防護力。

工研院表示，團隊應用以前SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時期打造負壓病房的經驗，設計「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」，兼具安全性與效能，提供醫護人員安全採檢環境，提升採檢量能，確實讓採檢與後續處理程序分流，降低感染風險。

奇美醫院院長邱仲慶透過新聞稿表示，因應未來可能發生的社區或廠區群聚感染，院方引進高通量核酸自動化檢驗設備，攜手工研院在永康區的奇美醫院建置「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」。

邱仲慶指出，透過「三個連通貨櫃、兩套獨立人員及檢體動線、一站式病毒檢測平台」的客製化設計，打造安全性與高效能兼具之高通量核酸檢驗站。

工研院表示，「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」由3個20呎貨櫃組成，室內空間包括檢體前處理區、核酸檢測（PCR）操作區、機房、緩衝區、更衣室等，讓醫護人員在採檢全程都能確保分艙分流、降低感染風險。

醫護人員 疫情 劉文雄

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