台南民代捐全罩防護衣及奈米銀口罩 加強基層防疫人員保護

COVID-19疫情嚴峻，第一線防疫人員壓力與工作負荷也驟增，台南市議員方一峰結合善心人士黃順立捐贈全罩式防護衣100件給西港及佳里衛生所，媒合加千實業股份有限公司贈送3600個奈米銀抗菌防護口罩給西港、佳里及七股區公所，對於第一線衛生所及公所同仁而言，在疫苗施打期間防護措施顯得格外重要。

方一峰表示，全台第一線的醫療防疫人員真的很辛苦，在新冠疫情爆發以來，始終站在前線守護國人的健康與安全，其實他們每天都承受極大的壓力與風險。

感謝他們守護市民生命健康，希望能夠透過自己結合社會力量，同時也能給他們加一層保障，給防疫人員們更好的防護。

3級警戒延長到7月12日，為了民眾的健康，感謝衛生所及公所同仁無私奉獻，也感謝相關人員於防疫期間堅守岡位，期望疫情儘速獲得控制，大家一起攜手努力，齊心抗疫，祝福大家健康。