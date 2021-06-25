快訊

媽打過疫苗女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰

中央開放殘劑施打 侯友宜：新北即日起開放233處候補登記

台南民代捐全罩防護衣及奈米銀口罩 加強基層防疫人員保護

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員方一峰媒合善心人士及企業捐贈全罩式防護衣給衛生所及奈米銀抗菌口罩給公所。圖／方一峰服務處提供
台南市議員方一峰媒合善心人士及企業捐贈全罩式防護衣給衛生所及奈米銀抗菌口罩給公所。圖／方一峰服務處提供

COVID-19疫情嚴峻，第一線防疫人員壓力與工作負荷也驟增，台南市議員方一峰結合善心人士黃順立捐贈全罩式防護衣100件給西港及佳里衛生所，媒合加千實業股份有限公司贈送3600個奈米銀抗菌防護口罩給西港、佳里及七股區公所，對於第一線衛生所及公所同仁而言，在疫苗施打期間防護措施顯得格外重要。

方一峰表示，全台第一線的醫療防疫人員真的很辛苦，在新冠疫情爆發以來，始終站在前線守護國人的健康與安全，其實他們每天都承受極大的壓力與風險。

感謝他們守護市民生命健康，希望能夠透過自己結合社會力量，同時也能給他們加一層保障，給防疫人員們更好的防護。

3級警戒延長到7月12日，為了民眾的健康，感謝衛生所及公所同仁無私奉獻，也感謝相關人員於防疫期間堅守岡位，期望疫情儘速獲得控制，大家一起攜手努力，齊心抗疫，祝福大家健康。

台南市議員方一峰媒合善心人士及企業捐贈全罩式防護衣給衛生所及奈米銀抗菌防護口罩給公所。圖／方一峰服務處提供
台南市議員方一峰媒合善心人士及企業捐贈全罩式防護衣給衛生所及奈米銀抗菌防護口罩給公所。圖／方一峰服務處提供
台南市議員方一峰媒合善心人士及企業捐贈全罩式防護衣給衛生所及奈米銀抗菌口罩給公所。圖／方一峰服務處提供
台南市議員方一峰媒合善心人士及企業捐贈全罩式防護衣給衛生所及奈米銀抗菌口罩給公所。圖／方一峰服務處提供
台南市議員方一峰媒合善心人士及企業捐贈全罩式防護衣給衛生所及奈米銀抗菌口罩給公所。圖／方一峰服務處提供
台南市議員方一峰媒合善心人士及企業捐贈全罩式防護衣給衛生所及奈米銀抗菌口罩給公所。圖／方一峰服務處提供
台南市議員方一峰媒合善心人士及企業捐贈全罩式防護衣給衛生所及奈米銀抗菌口罩給公所。圖／方一峰服務處提供
台南市議員方一峰媒合善心人士及企業捐贈全罩式防護衣給衛生所及奈米銀抗菌口罩給公所。圖／方一峰服務處提供

衛生所 疫情 口罩

延伸閱讀

台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩捐贈5千片

特產業者生意掉3成 拌麵飲品為警消醫護打氣

影／盧廣仲新歌「英雄」慰前線 捐醫療物資對症下藥揪感心

楊貴媚號召藝人齊抗疫 贈雙北消防血氧機防護衣

相關新聞

陳時中曾推薦！台南知名鴻品牛肉湯店 今關分店直言「政府無能」

台南市創立20幾年的老字號名店鴻品牛肉湯，昨天鴻品市政府分店在臉書放上疫情指揮中心指揮官陳時中開記者會的畫面，宣布，因「...

影／台南芒果進入盛產期 大內芒果集貨場今天開市促銷

台南產區芒果預計下周盛產，大內青果市場今天開市，但因疫情三級警戒延長至7月12日，只有零星散客，多數攤商也預計明後天開始...

遏阻廢塑膠等易燃廢棄物火災 台南全面清查歡迎檢舉

台南接連發生廢塑膠等易燃廢棄物火災，台南市環保局全面清查列管的回收再處理業、再利用機構及非法棄置場址，依致災率分級、分類...

雲林AZ施打率回升 許多人詢問殘劑施打醫療院所等公文

雲林縣第三階段AZ疫苗接種今天開打，上午各快站出現人潮，比第二波來得多，有的鄉鎮超過5、6成；整個施打秩序良好，對於中央...

台南芒果這3區產地小農更辛苦 民代發起企業認購捐醫護

台南山區夏天盛產的芒果，結果期遇上百年罕見的乾旱，採收時遇到山區大雨、疫情雙重影響，農民苦不堪言。台南市議員吳通龍今天在...

南科考古館推免費博物館線上系統導覽 在家防疫不停學

疫情嚴峻，許多民眾在家防疫，南科考古館配合疫情暫停營業，為讓民眾防疫在家也能觀展，與台南藝術大學文化資產研創中心合作推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。