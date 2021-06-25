台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩捐贈5千片

台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩5千片，今天到貨因疫情期間無法現場親發，將陸續送交警方與歸仁、仁德、關廟、龍崎等區及歸仁黃昏市場、歸仁菜市場、仁德黃昏市場、關廟菜市場，由管理單位協助分發。鄭佳欣表示，後續「將搜集前線需求，持續蒐整物資支援前線，期待拋磚引玉，為前線盡一份心力」。

鄭佳欣指出，防疫三級警戒近月，不僅醫護人員在醫療院所不分晝夜奮戰，前線消防救護、警力支援及各衛生所、區公所人員，也是不辭辛勞，付出極大能量從事社區消毒、防疫工作，他們也需要被保護。5千片雖無法比擬前線人員的付出，但希望仍能為其守護，做他們最暖心的後盾，為防疫人員加油。

鄭佳欣說，病毒不分國界、不分藍綠、不分你我，防疫人員為了守護我們佇立在前線，「我們雖然不是專業，卻也希望能與他們站在一起，民間善意無窮，感謝各方慷慨出力。