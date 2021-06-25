快訊

媽打過疫苗女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰

中央開放殘劑施打 侯友宜：新北即日起開放233處候補登記

台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩捐贈5千片

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩捐贈5千片。圖／鄭佳欣提供
台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩捐贈5千片。圖／鄭佳欣提供

台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩5千片，今天到貨因疫情期間無法現場親發，將陸續送交警方與歸仁、仁德、關廟、龍崎等區及歸仁黃昏市場、歸仁菜市場、仁德黃昏市場、關廟菜市場，由管理單位協助分發。鄭佳欣表示，後續「將搜集前線需求，持續蒐整物資支援前線，期待拋磚引玉，為前線盡一份心力」。

鄭佳欣指出，防疫三級警戒近月，不僅醫護人員在醫療院所不分晝夜奮戰，前線消防救護、警力支援及各衛生所、區公所人員，也是不辭辛勞，付出極大能量從事社區消毒、防疫工作，他們也需要被保護。5千片雖無法比擬前線人員的付出，但希望仍能為其守護，做他們最暖心的後盾，為防疫人員加油。

鄭佳欣說，病毒不分國界、不分藍綠、不分你我，防疫人員為了守護我們佇立在前線，「我們雖然不是專業，卻也希望能與他們站在一起，民間善意無窮，感謝各方慷慨出力。

台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩捐贈5千片。圖／鄭佳欣提供
台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩捐贈5千片。圖／鄭佳欣提供
台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩捐贈5千片。圖／鄭佳欣提供
台南市議員鄭佳欣向民間、企業募集防疫面罩捐贈5千片。圖／鄭佳欣提供

衛生所 醫護人員 疫情

延伸閱讀

特產業者生意掉3成 拌麵飲品為警消醫護打氣

今年已連辦12場捐血 台南歸仁團委會希望辦到沒血荒

影／台南仁德倉庫化學品大火難壓制 惡臭濃煙飄進高雄

抗疫助弱勢 台南歸仁獅子會捐8萬片口罩助中低收入戶

相關新聞

陳時中曾推薦！台南知名鴻品牛肉湯店 今關分店直言「政府無能」

台南市創立20幾年的老字號名店鴻品牛肉湯，昨天鴻品市政府分店在臉書放上疫情指揮中心指揮官陳時中開記者會的畫面，宣布，因「...

影／台南芒果進入盛產期 大內芒果集貨場今天開市促銷

台南產區芒果預計下周盛產，大內青果市場今天開市，但因疫情三級警戒延長至7月12日，只有零星散客，多數攤商也預計明後天開始...

遏阻廢塑膠等易燃廢棄物火災 台南全面清查歡迎檢舉

台南接連發生廢塑膠等易燃廢棄物火災，台南市環保局全面清查列管的回收再處理業、再利用機構及非法棄置場址，依致災率分級、分類...

雲林AZ施打率回升 許多人詢問殘劑施打醫療院所等公文

雲林縣第三階段AZ疫苗接種今天開打，上午各快站出現人潮，比第二波來得多，有的鄉鎮超過5、6成；整個施打秩序良好，對於中央...

台南芒果這3區產地小農更辛苦 民代發起企業認購捐醫護

台南山區夏天盛產的芒果，結果期遇上百年罕見的乾旱，採收時遇到山區大雨、疫情雙重影響，農民苦不堪言。台南市議員吳通龍今天在...

南科考古館推免費博物館線上系統導覽 在家防疫不停學

疫情嚴峻，許多民眾在家防疫，南科考古館配合疫情暫停營業，為讓民眾防疫在家也能觀展，與台南藝術大學文化資產研創中心合作推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。