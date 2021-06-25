台南芒果這3區產地小農更辛苦 民代發起企業認購捐醫護

台南山區夏天盛產的芒果，結果期遇上百年罕見的乾旱，採收時遇到山區大雨、疫情雙重影響，農民苦不堪言。台南市議員吳通龍今天在大內區里長聯誼會長陳燕姿、副會長陳俊佑陪同下鄉到田裡看到芒果盛產狀況及體驗果農採收、出貨流程，日前協調農糧署及台農業局、大內區公所提早在6月25日開市，讓果農能進駐大內青果集貨場銷售交易。

因今年台南芒果銷路、價格受疫情影響，吳通龍將號召企業認購大內、官田芒果，29日捐贈給第一線醫護人員，幫助果農，也支持和感謝醫護防疫辛勞。

吳通龍連日來也邀請相關單位研討解決配套方式，建議可循著鳳梨成功行銷方式銷售芒果，開拓國內超市通路、企業認購來解決果農銷售，宅配塞車問題可讓也受疫情影響計程車隊加入物流宅配行列，確保蔬果到貨的品質。並積極媒合多元化後製加工民間企業進場收購，穩住市場價格，確保農民收益。

陳燕姿指出，大內是好山好水地質好（優質的白堊土壤），沒汙染、芒果甜香味濃，種植芒果面積有325公頃生產量大，早期六十幾年代，大內青果集貨場是南部最有名的芒果市場，每日交易量皆數萬噸，果農一到採收期皆忙亦樂乎，然近年卻因大內青果市場疏於經營管理加上疫情影響難以銷售，請市府及農委會能體恤農民的辛勞，幫果農找出通路。