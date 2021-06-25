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台南芒果這3區產地小農更辛苦 民代發起企業認購捐醫護

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員吳通龍今天到大內區了解芒果生產情形也將號召企業購買捐贈醫護團隊。圖／吳通龍服務處提供
台南市議員吳通龍今天到大內區了解芒果生產情形也將號召企業購買捐贈醫護團隊。圖／吳通龍服務處提供

台南山區夏天盛產的芒果，結果期遇上百年罕見的乾旱，採收時遇到山區大雨、疫情雙重影響，農民苦不堪言。台南市議員吳通龍今天在大內區里長聯誼會長陳燕姿、副會長陳俊佑陪同下鄉到田裡看到芒果盛產狀況及體驗果農採收、出貨流程，日前協調農糧署及台農業局、大內區公所提早在6月25日開市，讓果農能進駐大內青果集貨場銷售交易。

因今年台南芒果銷路、價格受疫情影響，吳通龍將號召企業認購大內、官田芒果，29日捐贈給第一線醫護人員，幫助果農，也支持和感謝醫護防疫辛勞。

吳通龍連日來也邀請相關單位研討解決配套方式，建議可循著鳳梨成功行銷方式銷售芒果，開拓國內超市通路、企業認購來解決果農銷售，宅配塞車問題可讓也受疫情影響計程車隊加入物流宅配行列，確保蔬果到貨的品質。並積極媒合多元化後製加工民間企業進場收購，穩住市場價格，確保農民收益。

陳燕姿指出，大內是好山好水地質好（優質的白堊土壤），沒汙染、芒果甜香味濃，種植芒果面積有325公頃生產量大，早期六十幾年代，大內青果集貨場是南部最有名的芒果市場，每日交易量皆數萬噸，果農一到採收期皆忙亦樂乎，然近年卻因大內青果市場疏於經營管理加上疫情影響難以銷售，請市府及農委會能體恤農民的辛勞，幫果農找出通路。

台南芒果產區有玉井、楠西及南化，屬於知名度高也多有宅配的通路，另外還有大內、官田及左鎮三個產區，種植歷史也很久，但知名度較不足；官田渡頭芒果市集即將在28日開市，還有左鎮青果市場，都是小農載來販售為主，在疫情期間更需要民眾的支持。

台南市議員吳通龍今天到大內區了解芒果生產情形也將號召企業購買捐贈醫護團隊。圖／吳通龍服務處提供
台南市議員吳通龍今天到大內區了解芒果生產情形也將號召企業購買捐贈醫護團隊。圖／吳通龍服務處提供
台南市議員吳通龍今天到大內區了解芒果生產情形也將號召企業購買捐贈醫護團隊。圖／吳通龍服務處提供
台南市議員吳通龍今天到大內區了解芒果生產情形也將號召企業購買捐贈醫護團隊。圖／吳通龍服務處提供
台南市議員吳通龍今天到大內區了解芒果生產情形也將號召企業購買捐贈醫護團隊。圖／吳通龍服務處提供
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芒果 疫情 農民

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