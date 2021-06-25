聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南芒果這3區產地小農更辛苦 民代發起企業認購捐醫護
台南山區夏天盛產的芒果，結果期遇上百年罕見的乾旱，採收時遇到山區大雨、疫情雙重影響，農民苦不堪言。台南市議員吳通龍今天在大內區里長聯誼會長陳燕姿、副會長陳俊佑陪同下鄉到田裡看到芒果盛產狀況及體驗果農採收、出貨流程，日前協調農糧署及台農業局、大內區公所提早在6月25日開市，讓果農能進駐大內青果集貨場銷售交易。
因今年台南芒果銷路、價格受疫情影響，吳通龍將號召企業認購大內、官田芒果，29日捐贈給第一線醫護人員，幫助果農，也支持和感謝醫護防疫辛勞。
吳通龍連日來也邀請相關單位研討解決配套方式，建議可循著鳳梨成功行銷方式銷售芒果，開拓國內超市通路、企業認購來解決果農銷售，宅配塞車問題可讓也受疫情影響計程車隊加入物流宅配行列，確保蔬果到貨的品質。並積極媒合多元化後製加工民間企業進場收購，穩住市場價格，確保農民收益。
陳燕姿指出，大內是好山好水地質好（優質的白堊土壤），沒汙染、芒果甜香味濃，種植芒果面積有325公頃生產量大，早期六十幾年代，大內青果集貨場是南部最有名的芒果市場，每日交易量皆數萬噸，果農一到採收期皆忙亦樂乎，然近年卻因大內青果市場疏於經營管理加上疫情影響難以銷售，請市府及農委會能體恤農民的辛勞，幫果農找出通路。
台南芒果產區有玉井、楠西及南化，屬於知名度高也多有宅配的通路，另外還有大內、官田及左鎮三個產區，種植歷史也很久，但知名度較不足；官田渡頭芒果市集即將在28日開市，還有左鎮青果市場，都是小農載來販售為主，在疫情期間更需要民眾的支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言