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南市熱門開發案！ 東區平實段都市更新招商文件公告

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市都發局辦理東區平實段號都市更新開發，招商文件公告閱覽至6月30日。圖／南市都發局提供
台南市都發局辦理東區平實段號都市更新開發，招商文件公告閱覽至6月30日。圖／南市都發局提供

台南市政府積極推動公營住宅政策，以落實總統蔡英文的「讓年輕人住得起、也住得安心」承諾，正進行老舊眷村、營區土地資產活化作業，目前已陸續完成二空新村A、B區、精忠二村及東區平實一期都市更新開發招商程序，今辦理東區平實段號都市更新開發，招商文件公告閱覽至6月30日。

都發局長莊德樑表示，東區平實段8、9、15、16、18地號營區都更招商案採「權利變換」方式開發，透過都更容積獎勵方式，市府可取得至少120戶的公營住宅，以滿足住宅政策目標。

他說，此案規畫土地所有權人全部領取更新後權利金，實施者可完全掌握產品的銷售與規畫，此招商策略將可創造地區發展、公部門與投資者等多方共贏效益。

都發局指出，招商基地土地面積約2.4公頃，鄰近「南紡購物中心商圈」及「國賓商圈」，配合已開通的大灣交流道與區內交通轉運公共設施、中央百米景觀公園 (平實公園)，極具打造東台南副都心的潛力。

都發局表示，此都市更新招商案已在6月17日公告公開閱覽招商文件草案，同步提供招商說明簡報及影音檔供參，招商文件草案的投標資格及各階段開標方式等詳細投標資訊與內容，請洽市府都發局網站https://udweb.tainan.gov.tw(首頁/招商資訊專區)詳閱。

東區 都市更新 都更

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