疫起守護不打烊 台南更生保護分會防疫物資箱宅配到家
疫情三級警戒屆滿1個月，影響民生及經濟發展甚鉅，台灣更生保護會台南分會等緊急採購各色更生、馨生商品及結合民間捐贈物資箱等，雇用更生人以工代賑，宅配物資，配送物資到更生人及其家庭，台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說，希望在此疫情嚴峻衝擊期間，守護不打烊，即時讓更生人及其家庭感受社會愛心及溫暖，同時也照顧馨生人，期達到拋磚引玉的效果。
台灣更生保護會台南分會等上午10時在台南地檢署大門辦理南區各分會贈送關懷物資給弱勢家庭的紓困活動，台南分會常務委員黃全永、襄閱主任檢察官林仲斌、書記官長李淑美、台南地檢署主任觀護人王禎郎等人與會。
台灣更生保護會指出，這次紓困計畫，採購各色更生、馨生商品計1200份，台南地區採購虱目魚肚、虱目魚丸、狗母魚酥；各分會結合食物銀行、民間企業及社會資源，募得物資箱計800份。
同時，雇用更生人以工代賑，宅配物資，使其疫情期間仍有收入，預估全國2000件，台南地區也徵詢適合更生人擔任配送員，分台南市區及新營區兩地配送。
除此之外，針對家境貧困清寒者每戶發給2000元禮券，每分會以10戶為限，預估200戶，向雲林更農場採購當令蔬果，造冊低溫配送各分會中低收入個案家庭，預估配送200箱。
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