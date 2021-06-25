牙醫師父子投入防疫公益 贈警方手部消毒測溫機15台

台南市新市區牙醫師郭人權、郭善夫父子投入社會公益，今天捐贈「防疫手部消毒測溫機」15台給善化警分局，拋磚引玉希望社會大眾關心協助社會治安維護工作。

善化分局表示，郭人權、郭善夫父子看到防疫期間各警察同仁對地方無悔付出，身為在地的一份子，疫情期間員警每日勤業務繁重，值班同仁需清點械彈、維護駐地安全、受理民眾報案外，為配合防疫，還增加量體溫、消毒、實名制、管制人流等工作。

警方說，「手部消毒測溫機」，讓洽公民眾手伸入儀器下方，儀器透過手部溫度測量體溫，並同時噴灑酒精消毒，1次完成2項例行防疫工作，交由機器自動完成，不但能減輕員警工作負擔，更減少手部直接接觸感染，對員警和洽公民眾都相當省時、方便，是防疫工作的一大利器。