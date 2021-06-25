台南仁壽宮今捐「保生光明燈」 助警增進轄區行車安全
台南市歸仁區仁壽宮委員會主任委員張鈴宏發現許多社區交通警示裝置不足、或現有的已故障待修，發起捐贈｢太陽能爆閃燈」，今天捐出130盞，希望幫助提醒用路人減速慢行，改善歸仁警分局轄區交通。
歸仁分局表示，將裝設潛在危險路口與路段，使來往人車及早注意，讓用路人能提高警覺放慢車速，安全通過，也期望藉由「保生大帝的光明燈」庇祐廣大用路民眾的行車平安、永保安康。
分局長洪頂力表示，交通安全單靠警方執法僅能一時嚇止，且無法長時間於每個路口及路段執法，藉爆閃燈使來往民眾能清楚了解哪一處是易肇事路口，哪一段是易肇事路段，讓民眾只要看到｢太陽能爆閃燈」的閃爍亮光，就能提醒自己要提高警覺放慢車速，小心行駛；感謝仁壽宮參與社會公益，真正落實了取之於社會，用之於社會的善行義舉，並祈望藉由保生大帝的光明燈，使太陽能爆閃燈發揮最有效的警示功能，庇祐來往人車皆平安。
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