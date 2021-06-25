快訊

北市萬大市場36攤位突拉封鎖線攤商緊張 市府：封鎖清消3天

直播／殘劑准打！莫德納又有新貨到？指揮中心下午2時說明

台南仁壽宮今捐「保生光明燈」 助警增進轄區行車安全

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁仁壽宮今捐贈「保生光明燈」130盞，助警方增進行車安全。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁仁壽宮今捐贈「保生光明燈」130盞，助警方增進行車安全。記者周宗禎／翻攝

台南市歸仁區仁壽宮委員會主任委員張鈴宏發現許多社區交通警示裝置不足、或現有的已故障待修，發起捐贈｢太陽能爆閃燈」，今天捐出130盞，希望幫助提醒用路人減速慢行，改善歸仁警分局轄區交通。

歸仁分局表示，將裝設潛在危險路口與路段，使來往人車及早注意，讓用路人能提高警覺放慢車速，安全通過，也期望藉由「保生大帝的光明燈」庇祐廣大用路民眾的行車平安、永保安康。

分局長洪頂力表示，交通安全單靠警方執法僅能一時嚇止，且無法長時間於每個路口及路段執法，藉爆閃燈使來往民眾能清楚了解哪一處是易肇事路口，哪一段是易肇事路段，讓民眾只要看到｢太陽能爆閃燈」的閃爍亮光，就能提醒自己要提高警覺放慢車速，小心行駛；感謝仁壽宮參與社會公益，真正落實了取之於社會，用之於社會的善行義舉，並祈望藉由保生大帝的光明燈，使太陽能爆閃燈發揮最有效的警示功能，庇祐來往人車皆平安。

延伸閱讀

長輩驚呼：打疫苗還有這好康 中警快打站送「閃亮環」

台東關山小吃店家 送餐飲慰問消防及醫護人員

影／七旬迷途翁只記得兒子生日 警破解生日密碼送團圓

PTT發文稱「夢到某黨擋疫苗」 女遭法辦：別人發文都沒事

相關新聞

陳時中曾推薦！台南知名鴻品牛肉湯店 今關分店直言「政府無能」

台南市創立20幾年的老字號名店鴻品牛肉湯，昨天鴻品市政府分店在臉書放上疫情指揮中心指揮官陳時中開記者會的畫面，宣布，因「...

遏阻廢塑膠等易燃廢棄物火災 台南全面清查歡迎檢舉

台南接連發生廢塑膠等易燃廢棄物火災，台南市環保局全面清查列管的回收再處理業、再利用機構及非法棄置場址，依致災率分級、分類...

醫護加油！肩負防疫重任 新營醫院：只有勇氣沒有害怕

大聲咆哮、哭鬧聲劃破寧靜的夜晚，一處檢疫所裡，一名移工住民入住後，情緒非常不穩定，多次走出房間並在走道逗留、大聲咆哮、哭...

南市熱門開發案！ 東區平實段都市更新招商文件公告

台南市政府積極推動公營住宅政策，以落實總統蔡英文的「讓年輕人住得起、也住得安心」承諾，正進行老舊眷村、營區土地資產活化作...

疫起守護不打烊 台南更生保護分會防疫物資箱宅配到家

疫情三級警戒屆滿1個月，影響民生及經濟發展甚鉅，台灣更生保護會台南分會等緊急採購各色更生、馨生商品及結合民間捐贈物資箱等...

牙醫師父子投入防疫公益 贈警方手部消毒測溫機15台

台南市新市區牙醫師郭人權、郭善夫父子投入社會公益，今天捐贈「防疫手部消毒測溫機」15台給善化警分局，拋磚引玉希望社會大眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。