快訊

北市萬大市場36攤位突拉封鎖線攤商緊張 市府：封鎖清消3天

直播／殘劑准打！莫德納又有新貨到？指揮中心下午2時說明

第7類優先接種順序 翁章梁：一國兩制不利防疫

中央社 / 嘉義縣25日電

嘉義縣長翁章梁今天表示，中央訂定第7類優先接種順序，只開放北北基桃貨運司機、外送員、計程車駕駛、國道客運司機等優先施打疫苗，「一國兩制」不利防疫，要求全國一致。

中央流行疫情指揮中心訂定國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象第7類優先接種順序，納入北北基桃貨運司機、外送員、計程車駕駛、國道客運司機、傳統市場合法攤商及雙北保母。

翁章梁認為，這有如「一國兩制」不利防疫，現在是同島一命，在今天全國疫情研商早報建議新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗接種政策全國一致。他舉例北農群聚案，嘉義縣接觸北農的貨運司機也受影響，縣府還安排做快篩。

翁章梁也希望中央將農漁會第一線櫃檯人員同時納入優先施打對象。他指出，嘉義縣為農業大縣，農漁會金融機構為民眾經常接洽出入場所。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，縣府匡列北農運送鏈嘉義各農會、農產公司接觸風險對象，簡訊通知22日至24日至醫院做快篩，124人皆是陰性。

嘉義 國道客運 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣爭取曾文水庫正名大埔水庫 南區水資局：維持名稱

三級防疫再延長 翁章梁：全力配合、嘉縣已8天零確診

嘉義縣75歲以上開打AZ疫苗 翁章梁籲趕快接種

疫情趨緩中央擬分區解封 嘉縣長翁章梁直言：太冒險

相關新聞

陳時中曾推薦！台南知名鴻品牛肉湯店 今關分店直言「政府無能」

台南市創立20幾年的老字號名店鴻品牛肉湯，昨天鴻品市政府分店在臉書放上疫情指揮中心指揮官陳時中開記者會的畫面，宣布，因「...

遏阻廢塑膠等易燃廢棄物火災 台南全面清查歡迎檢舉

台南接連發生廢塑膠等易燃廢棄物火災，台南市環保局全面清查列管的回收再處理業、再利用機構及非法棄置場址，依致災率分級、分類...

醫護加油！肩負防疫重任 新營醫院：只有勇氣沒有害怕

大聲咆哮、哭鬧聲劃破寧靜的夜晚，一處檢疫所裡，一名移工住民入住後，情緒非常不穩定，多次走出房間並在走道逗留、大聲咆哮、哭...

南市熱門開發案！ 東區平實段都市更新招商文件公告

台南市政府積極推動公營住宅政策，以落實總統蔡英文的「讓年輕人住得起、也住得安心」承諾，正進行老舊眷村、營區土地資產活化作...

疫起守護不打烊 台南更生保護分會防疫物資箱宅配到家

疫情三級警戒屆滿1個月，影響民生及經濟發展甚鉅，台灣更生保護會台南分會等緊急採購各色更生、馨生商品及結合民間捐贈物資箱等...

牙醫師父子投入防疫公益 贈警方手部消毒測溫機15台

台南市新市區牙醫師郭人權、郭善夫父子投入社會公益，今天捐贈「防疫手部消毒測溫機」15台給善化警分局，拋磚引玉希望社會大眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。