第7類優先接種順序 翁章梁：一國兩制不利防疫

嘉義縣長翁章梁今天表示，中央訂定第7類優先接種順序，只開放北北基桃貨運司機、外送員、計程車駕駛、國道客運司機等優先施打疫苗，「一國兩制」不利防疫，要求全國一致。

中央流行疫情指揮中心訂定國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象第7類優先接種順序，納入北北基桃貨運司機、外送員、計程車駕駛、國道客運司機、傳統市場合法攤商及雙北保母。

翁章梁認為，這有如「一國兩制」不利防疫，現在是同島一命，在今天全國疫情研商早報建議新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗接種政策全國一致。他舉例北農群聚案，嘉義縣接觸北農的貨運司機也受影響，縣府還安排做快篩。

翁章梁也希望中央將農漁會第一線櫃檯人員同時納入優先施打對象。他指出，嘉義縣為農業大縣，農漁會金融機構為民眾經常接洽出入場所。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，縣府匡列北農運送鏈嘉義各農會、農產公司接觸風險對象，簡訊通知22日至24日至醫院做快篩，124人皆是陰性。