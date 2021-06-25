醫護加油！肩負防疫重任 新營醫院：只有勇氣沒有害怕

大聲咆哮、哭鬧聲劃破寧靜的夜晚，一處檢疫所裡，一名移工住民入住後，情緒非常不穩定，多次走出房間並在走道逗留、大聲咆哮、哭鬧著要返國，甚至四處禱告膜拜。衛福部新營醫院醫師診斷該住民疑患有精神思覺失調症。經診療後，每日在安全組人員戒護下，衛生組及後勤組人員至住民房間給藥、陪同用餐並協助洗澡。在各組人員細心照顧下，住民精神狀況已有好轉，至完成14天隔離期滿順利離所。

新營醫院肩負防疫重任，從109年4月及7月分別籌設兩所檢疫所協助收治業務，每月可收住約300人次的居檢者，為防疫把關。

近期國內新冠肺炎（COVID-19）本土疫情爆發，每日確診個案數破百，加上發生移工群聚感染，大家不免憂心忡忡。自今年5月16日起，檢疫所工作不再是只有收住入境後須集中檢疫者。隨著疫情日益嚴峻，最新任務是收住確診者，檢疫所工作同仁面對更多的考驗。

收治作業包括一開始預計收住名冊、聯繫交通車運送、入住者下車引導，核對辨識身分、安全檢查及帶領至住所房間，後續須確認飲食禁忌、送餐服務。

後勤組人員須想盡腦汁購買符合移工住民需求的食物，住民常來自不同國家，說著不同國籍的語言，對檢疫所工作人員都是極大挑戰。

衛生組人員透過翻譯軟體使用line傳送衛教影片及詢問狀況，每日監控住民的體溫變化及了解不適症狀。

新營醫院陳明智院長感謝該院優秀的醫療團隊，以審慎評估處置住民的需求，檢疫所各組皆能各司其職，勇敢面對所有的業務。