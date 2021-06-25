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梅雨連番來到台南漁光島沙灘景觀變色 遊客：好掃興

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平漁光島海灘飄來蚵棚、竹子等垃圾，包商加緊清理。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島海灘飄來蚵棚、竹子等垃圾，包商加緊清理。記者鄭惠仁／攝影

台南安平漁光島月初因彩雲颱風梅雨鋒面帶來的強勁西南氣流影響，蚵棚被海浪擊壞，散落在沙灘，經包商清理後，日前梅雨再來，沙灘又是髒亂一片，業者說，目前加緊清理中，希望下周一能完成。

台南曾文溪以南到二仁溪間是主要的牡蠣養殖區，養殖期限到6月底，因此仍有部分尚未收成留在海上。因地形的關係，此區域的蚵棚最怕西南氣流，浪大就會造成損失，6月4、5、6日期間，因受彩雲颱風外圍環流影響，海上風浪增大，造成部分蚵架受損，接著梅雨又來，強勁西南氣流，重創蚵棚，受損的蚵棚支離破碎，被浪打到岸邊，造成曾文溪以南到二仁溪間的海灘布滿被打爛蚵棚、竹子以及保麗龍、聚丙烯發泡材質浮具，讓海岸變色。

其中安平漁光島是台南最美的沙灘，也是滿目瘡痍，上周包商已經完成清理，但連續幾天梅雨，部分蚵棚再受創被打上岸，又是一片髒亂，包商忙著清理。

張姓包商說，去年沒有颱風來襲，又多數牡蠣都是在5月底就完成收成，即使梅雨來也沒什麼影響。今年受疫情影響，部分牡蠣還沒收成，且6月初就有颱風，才造成這樣的情景。來踏浪的遊客說，好掃興。

蚵棚 梅雨 颱風

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