梅雨連番來到台南漁光島沙灘景觀變色 遊客：好掃興

台南安平漁光島月初因彩雲颱風及梅雨鋒面帶來的強勁西南氣流影響，蚵棚被海浪擊壞，散落在沙灘，經包商清理後，日前梅雨再來，沙灘又是髒亂一片，業者說，目前加緊清理中，希望下周一能完成。

台南曾文溪以南到二仁溪間是主要的牡蠣養殖區，養殖期限到6月底，因此仍有部分尚未收成留在海上。因地形的關係，此區域的蚵棚最怕西南氣流，浪大就會造成損失，6月4、5、6日期間，因受彩雲颱風外圍環流影響，海上風浪增大，造成部分蚵架受損，接著梅雨又來，強勁西南氣流，重創蚵棚，受損的蚵棚支離破碎，被浪打到岸邊，造成曾文溪以南到二仁溪間的海灘布滿被打爛蚵棚、竹子以及保麗龍、聚丙烯發泡材質浮具，讓海岸變色。

其中安平漁光島是台南最美的沙灘，也是滿目瘡痍，上周包商已經完成清理，但連續幾天梅雨，部分蚵棚再受創被打上岸，又是一片髒亂，包商忙著清理。

張姓包商說，去年沒有颱風來襲，又多數牡蠣都是在5月底就完成收成，即使梅雨來也沒什麼影響。今年受疫情影響，部分牡蠣還沒收成，且6月初就有颱風，才造成這樣的情景。來踏浪的遊客說，好掃興。