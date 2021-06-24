嘉市降公有市場租金減收近170萬 嘉邑行善團捐防護面罩

嘉市府為減緩疫情對公有零售市場及市場用地承租戶營業衝擊，宣布調降攤(舖)位使用費及權利金，全面打7折，自110年5月15日起至8月15日止實施，市府並轉贈嘉邑行善團捐贈的1358個防護面罩，提供給4個公有市場及3個設攤區路段攤商使用，也強調夜市管制將依中央規定延長至7月12日。

建設處處長田長沛指出，市府能體會攤商面對疫情的辛苦之處，推出「減租方案」，在公有市場攤位使用費減免部分，所有攤商每個月的租金打7折，即減租3成；公辦民營市場市場用地承租戶權利金同樣也打7折(減租3成)，二者都減租3成，回溯自5月15日起，實施3個月至8月15日止。

田長沛指出，本次估計有413個攤位攤商，171位承租人受惠，每月減收3成租金，以3個月計算的話，市府每月減收56萬5005元，3個月共減收169萬5015元，減緩疫情對攤商營運的影響，並採滾動式檢討。

「感謝嘉邑行善團捐贈防護面罩！」田長沛表示，請攤商在疫情期間，與民眾一起守護住市場安全，安心「買、賣」東西，不要成為破口。發送對象為東、西、北興公有零售市場、保安攤集場、共和路設攤區路段、永和街設攤區路段、南田設攤區路段共7處，以「1攤位1個」為原則逐攤發放。

嘉義市共和攤販協會理事長陳志全說，感謝市長黃敏惠對傳統市場關心，也感謝嘉邑行善團捐贈防護面罩給攤商，發送面罩對攤商防疫很有幫助。