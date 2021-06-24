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嘉市降公有市場租金減收近170萬 嘉邑行善團捐防護面罩

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
市府建設處今天至東市場發送面罩。記者卜敏正／翻攝
市府建設處今天至東市場發送面罩。記者卜敏正／翻攝

嘉市府為減緩疫情對公有零售市場及市場用地承租戶營業衝擊，宣布調降攤(舖)位使用費及權利金，全面打7折，自110年5月15日起至8月15日止實施，市府並轉贈嘉邑行善團捐贈的1358個防護面罩，提供給4個公有市場及3個設攤區路段攤商使用，也強調夜市管制將依中央規定延長至7月12日。

建設處處長田長沛指出，市府能體會攤商面對疫情的辛苦之處，推出「減租方案」，在公有市場攤位使用費減免部分，所有攤商每個月的租金打7折，即減租3成；公辦民營市場市場用地承租戶權利金同樣也打7折(減租3成)，二者都減租3成，回溯自5月15日起，實施3個月至8月15日止。

田長沛指出，本次估計有413個攤位攤商，171位承租人受惠，每月減收3成租金，以3個月計算的話，市府每月減收56萬5005元，3個月共減收169萬5015元，減緩疫情對攤商營運的影響，並採滾動式檢討。

「感謝嘉邑行善團捐贈防護面罩！」田長沛表示，請攤商在疫情期間，與民眾一起守護住市場安全，安心「買、賣」東西，不要成為破口。發送對象為東、西、北興公有零售市場、保安攤集場、共和路設攤區路段、永和街設攤區路段、南田設攤區路段共7處，以「1攤位1個」為原則逐攤發放。

嘉義市共和攤販協會理事長陳志全說，感謝市長黃敏惠對傳統市場關心，也感謝嘉邑行善團捐贈防護面罩給攤商，發送面罩對攤商防疫很有幫助。

他說，共和攤商出入口多達10多處，市府投入人力實施QR Code簡訊與紙本實聯制，及人流管制等措施。而協會也自製防疫宣導布條與購置大型消毒器具，場域內主動全面每周消毒2次，加強防疫效能。現階段受三級警戒影響，民眾上菜市場採買的比例稍微下降，假日仍為主要人流聚集區間，平日人潮稍減。

市府建設處長田長沛，代表市長黃敏惠轉贈嘉邑行善團捐贈的防護面罩。記者卜敏正／翻攝
市府建設處長田長沛，代表市長黃敏惠轉贈嘉邑行善團捐贈的防護面罩。記者卜敏正／翻攝
嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志（左二起），日前捐贈隔離面罩、防護衣，由市長黃敏惠代表接受，協助嘉義市做好防疫。記者卜敏正／翻攝
嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志（左二起），日前捐贈隔離面罩、防護衣，由市長黃敏惠代表接受，協助嘉義市做好防疫。記者卜敏正／翻攝

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