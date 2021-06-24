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嘉市取消美甲美睫營業禁令 規範1對1服務實聯制防疫

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市政府今天公告取消美甲美睫業營業禁令，呼籲業者落實實聯制、梅花座、器具消毒等防疫措施，防疫要做到滴水不漏。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府今天公告取消美甲美睫業營業禁令，呼籲業者落實實聯制、梅花座、器具消毒等防疫措施，防疫要做到滴水不漏。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府今天公告取消美甲美睫業者的營業禁令，也呼籲業者必須落實實聯制、梅花座、器具消毒等防疫措施，做到防疫滴水不漏，才能讓全體市民安心；業者感謝市府聽見聲音，強調會嚴格執行各項防疫措施，從一對一預約、實聯制、量額溫，工作時全程配戴口罩，做好消毒防疫。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布延長全國三級警戒至7月12日，嘉義市在上一波防疫公告中，明令美甲美睫業者為停業類別之一，部分業者認為美甲美睫都是1對1服務「嘉義市太嚴格」，向議員、媒體陳情，建議只要做好防疫，應放寬管制。

嘉義市長黃敏惠表示，雖然中央沒有限制，但防疫是對全民生命的保障，也是對市民的承諾，嘉義市人口密度僅次於台北市，市府才決定超前布署，在2周前疫情嚴峻時刻，公告暫停美甲美睫業者營業；今起開放甲美、美睫業者服務，若消費者拒絕配合，店家也應拒絕提供服務。

嘉義市理燙髮美容業職業工會理事長林慶松表示，感謝議員鄭光宏、李奕德協助了解相關法令、反映業者需求，更感謝市府聽見業者需求，工會一定會要求會員做好防疫規範，絕不成為防疫破口。

建設處長田長沛表示，嘉義市美容美髮美睫美甲業者，有商業登記者將近650家，加上小型、未登記業者共約900家，除呼籲美甲美睫業者應做好防疫，美髮美容業者工作也必須遵循8項規範，包括實聯制、體溫量測、手部消毒；採預約制。

另從業人員全程配戴口罩、加戴個人防護裝備；座位及候位區採梅花座間隔，並規劃出入動線與人流總量管制，業者應定期清潔場所及美容美髮器具，使用過毛巾須消毒，營業場所禁止提供餐飲，消費者到店應配合防疫規範。

嘉義市政府今天公告取消美甲美睫業營業禁令，呼籲業者落實實聯制、梅花座、器具消毒等防疫措施，防疫要做到滴水不漏。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府今天公告取消美甲美睫業營業禁令，呼籲業者落實實聯制、梅花座、器具消毒等防疫措施，防疫要做到滴水不漏。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府今天公告取消美甲美睫業營業禁令，同時呼籲美髮業做好防疫，座位區應採梅花座。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府今天公告取消美甲美睫業營業禁令，同時呼籲美髮業做好防疫，座位區應採梅花座。記者卜敏正／翻攝

嘉義 實聯制 疫情

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