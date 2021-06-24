快訊

北市信義區牙醫師轉陽確診 2員工染疫、130病患居家隔離

獨／中興大學調查教職員疫苗施打意願 「三思而後行」但書掀議論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出身偏鄉…川崎症專家回饋故鄉 義診又助學

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
出身偏鄉的川崎症名醫郭和昌回饋故鄉，因疫情無法返鄉義診，但仍贊助故鄉和平國小學生李采宜（右三）從國中到大學的學費。圖／和平國小提供
出身偏鄉的川崎症名醫郭和昌回饋故鄉，因疫情無法返鄉義診，但仍贊助故鄉和平國小學生李采宜（右三）從國中到大學的學費。圖／和平國小提供

小村醫生超有愛！國內川崎症專家郭和昌醫師，出身雲林偏鄉，小時候父親務農卻很重視孩子教育，10歲就把他遠送高雄讀小學，苦心栽培他成醫生，他本著和父親一樣的心情，回饋家鄉，以「圓夢助學金」之名，提供孩子從國中到大學的學費，為故鄉培育人才。

郭和昌雲林縣元長鄉子茂村人，目前任職於高雄長庚醫院及長庚大學教授，是世代務農的草地囝仔，現今則是聞名國際的亞洲第一「川崎症」專家，在國際醫學界獲獎不計其數，所發明的川崎症分子診斷方式更榮獲第13屆國家新創獎，造福了無數國內外的家庭。

熱心的郭醫師鑑於故鄉醫療資源貧乏，去年曾邀請牙醫團回鄉義診，照顧村裡大大小小的牙齒健康，今年原要帶領心臟團隊再度回鄉義診，因遇疫情延緩，但阻止不了他對故鄉的愛。

元長鄉和平國小校長車達說，郭醫師小時候家住偏遠農村，父親不忍孩子未來和他一樣辛苦種田，對孩子教育有著遠大的期許，在他10歲時就將他轉學送至高雄讀書，鼓勵他勤學向上，終能培養出一位良醫及專研川崎症的醫學博士。

車達表示，郭和昌的母親也出身清寒，再三叮囑兒子要成為「視病猶親」良醫，所以郭醫師多年來百忙中仍致力公益行善，經常結合國際獅子會及長庚醫療團，上山下海深入偏鄉為學童義診，期能「揪」出可能罹患川崎症或心臟疾病而被疏忽的孩子，及早接受治療。

郭和昌不希望經濟弱勢的偏鄉孩子失去求學機會，和朋友發起成立「郭和昌醫師培育醫療人才圓夢獎助學金」，由校長及家長共同選出勤學的畢業生李采宜為第1位獲得獎學金學童，將贊助她從國中到大學學費，李采宜的家人甚感欣悅，也希望孩子能學習郭醫師勤學精神，好好讀書將來有機會回饋故鄉。

出身偏鄉的川崎症名醫郭和昌回饋故鄉，因疫情無法返鄉義診，但仍贊助故鄉和平國小學生李采宜（右三）從國中到大學的學費。圖／和平國小提供
出身偏鄉的川崎症名醫郭和昌回饋故鄉，因疫情無法返鄉義診，但仍贊助故鄉和平國小學生李采宜（右三）從國中到大學的學費。圖／和平國小提供

醫師 義診 偏鄉

延伸閱讀

日本專家用老鼠實驗 高脂肪食物造成毛髮稀疏

EUA審查名單引爭議 反對黨籲公開透明

高端審委換一半？柯文哲看到陳培哲下場：不想多講話

高端疫苗EUA審查會議前大換血？陳時中：不是固定委員

相關新聞

為求阻斷傳染鏈 台南將採購1萬快篩試劑讓民眾居家篩檢

台南市今天連續第9天零確診，市長黃偉哲在防疫記者會上宣布，為了阻斷傳染鏈，台南市政府將採購1萬劑快篩試劑，最快7月初開放...

雲縣重陽敬老金擴大發放 全面照顧65歲以上長者

雲林縣政府今天宣布擴大發放敬老禮金，原本70歲以上長者才發放，門檻將下修到65歲，65至69歲每人1千元，70歲以上維持...

出身偏鄉…川崎症專家回饋故鄉 義診又助學

小村醫生超有愛！國內川崎症專家郭和昌醫師，出身雲林偏鄉，小時候父親務農卻很重視孩子教育，10歲就把他遠送高雄讀小學，苦心...

嘉縣爭取曾文水庫正名大埔水庫 南區水資局：維持名稱

曾文水庫蓄水區座落嘉義縣大埔鄉轄內，水庫建立40多年來，鄉民生活、工作受影響，大埔鄉公所提報縣府爭取將水庫正名為「大埔水...

防疫我＋1！ 國民黨南市黨部捐防疫物資給郵政工會

國民黨為充實地方防疫物資，發起「防疫我＋1」行動，台南市黨部主委莊占魁今天代表黨主席江啟臣，捐贈中華郵政工會台南分會防疫...

三級警戒延到7月12日 台南市議會定期會再順延

中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延到7月12日，台南市議長郭信良指出，在與新北、台中、高雄等市議會相互聯繫協商後，共同決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。