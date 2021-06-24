出身偏鄉…川崎症專家回饋故鄉 義診又助學

小村醫生超有愛！國內川崎症專家郭和昌醫師，出身雲林偏鄉，小時候父親務農卻很重視孩子教育，10歲就把他遠送高雄讀小學，苦心栽培他成醫生，他本著和父親一樣的心情，回饋家鄉，以「圓夢助學金」之名，提供孩子從國中到大學的學費，為故鄉培育人才。

郭和昌雲林縣元長鄉子茂村人，目前任職於高雄長庚醫院及長庚大學教授，是世代務農的草地囝仔，現今則是聞名國際的亞洲第一「川崎症」專家，在國際醫學界獲獎不計其數，所發明的川崎症分子診斷方式更榮獲第13屆國家新創獎，造福了無數國內外的家庭。

熱心的郭醫師鑑於故鄉醫療資源貧乏，去年曾邀請牙醫團回鄉義診，照顧村裡大大小小的牙齒健康，今年原要帶領心臟團隊再度回鄉義診，因遇疫情延緩，但阻止不了他對故鄉的愛。

元長鄉和平國小校長車達說，郭醫師小時候家住偏遠農村，父親不忍孩子未來和他一樣辛苦種田，對孩子教育有著遠大的期許，在他10歲時就將他轉學送至高雄讀書，鼓勵他勤學向上，終能培養出一位良醫及專研川崎症的醫學博士。

車達表示，郭和昌的母親也出身清寒，再三叮囑兒子要成為「視病猶親」良醫，所以郭醫師多年來百忙中仍致力公益行善，經常結合國際獅子會及長庚醫療團，上山下海深入偏鄉為學童義診，期能「揪」出可能罹患川崎症或心臟疾病而被疏忽的孩子，及早接受治療。