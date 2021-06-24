疫情宅在家 台南日增逾150萬個便當紙容器量

新冠肺炎疫情造成飲食消費型態的改變，民眾多宅在家自炊或外送，台南市政府統計，相較於去年5月，台南今年5月垃圾及資源回升量大增，每天紙容器就多出逾150萬個便當盒的量。

台南市長黃偉哲今天在台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會中，呼籲市民吃多少買多少，否則不只荷包失血，清潔隊線上廚餘量也增加，造成清潔人員的負擔，

黃偉哲表示，疫情影響，現在餐廳停止內用，外送、外賣及外帶特別多，也有人在家自己煮，因多是一次性容器，製造更多垃圾，市民應需要多少才點多少，需要多少才叫多少，吃多少再做多少，才不會製造出一大堆廚餘。

台南市政府環保局統計今年5月和去年5月的垃圾、資源回收及廚餘量顯示，台南今年5月每天垃圾量1245公噸，相較於去年5月每天1225公噸，每天增加20公噸垃圾。

在資源回收物上，全市增加10.7%，清潔隊線上收運量增加16%。去年5月每天1470公噸，今年5月每天1620公噸，每天增加150公噸。

紙類回收部分，台南今年5月較去年5月增加10%，每天增加75公噸。紙容器每天則增加11%，約是每天2公噸至2.5公噸，等於是150萬個至200萬個便當盒的數量。

不過，台南今年5月的廚餘量，較去年5月是下降的，全市每天減少8公噸至9公噸廚餘；但清潔隊線上收運廚餘每天增加20公噸，增加比例為38%。