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雲縣重陽敬老金擴大發放 全面照顧65歲以上長者

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左四起）感謝台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑（左三）聯合南亞、台塑石化、台化及麥寮汽電等公司捐助重陽敬老金經費照顧長者。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左四起）感謝台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑（左三）聯合南亞、台塑石化、台化及麥寮汽電等公司捐助重陽敬老金經費照顧長者。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府今天宣布擴大發放敬老禮金，原本70歲以上長者才發放，門檻將下修到65歲，65至69歲每人1千元，70歲以上維持每人2千元，90歲以上則提升3倍為6千元，百歲人瑞從1萬元加碼到1萬2千元，共有12萬9859名長者受惠，發放總金額2.4億多元，由台塑、南亞、台塑石化、台化及麥寮汽電5家公司聯合捐助。

縣長張麗善今天和台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑、雲林縣議員黃文祥、王又民、李明哲等人齊宣布這項社福政策。張麗善表示，雲林縣多年來重陽敬老金維持發放70至99歲長者每人2千元、100歲以上每人1萬元，經調查後發現，國內除6都外，有16縣市發放門檻為65歲以上，包含彰化縣、南投縣、嘉義縣市等。

張麗善說，縣內的國中小營養午餐、HPV九價疫苗、祖孫托育、長青食堂等長期受台塑企業支持得以順利推動，為讓長輩與其他縣市一樣受尊崇，台塑公司聯合南亞塑膠工業、台塑石化、台灣化學纖維、麥寮汽電等公司挹注1億7943萬元，加入照顧長者行列。

張麗善表示，今年度起重陽敬老禮金發放門檻為65歲以上長者，除讓65歲退休者能立即享有社會福利，65歲以上每人可領1千元，70至89歲每人維持2千元外，由於縣民平均壽命78.74歲，比全國平均80.84歲短，因此加碼發放90歲以上每人6千元、百歲人瑞每人1萬2千元，讓長者活到老、幸福到老。

社會處長林文志說，今年度因疫情關係，加上蒐集長者帳戶資料需作業時間，因此重陽敬老禮金將於9月9日重陽節前轉帳至長者指定帳戶中，另百歲人瑞敬老金仍由縣府人員親送。

為全面照顧長者，雲林縣府重陽敬老金下修發放門檻為65歲以上，將滿65歲、準備退休的公務員高以文（右）今天代表見證縣長張麗善（左）宣達的新政。記者陳苡葳／攝影
為全面照顧長者，雲林縣府重陽敬老金下修發放門檻為65歲以上，將滿65歲、準備退休的公務員高以文（右）今天代表見證縣長張麗善（左）宣達的新政。記者陳苡葳／攝影

張麗善 重陽敬老禮金

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