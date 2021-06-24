為求阻斷傳染鏈 台南將採購1萬快篩試劑讓民眾居家篩檢

台南市今天連續第9天零確診，市長黃偉哲在防疫記者會上宣布，為了阻斷傳染鏈，台南市政府將採購1萬劑快篩試劑，最快7月初開放讓外地回台南的民眾到衛生所免費索取，保護自己及家人的健康。

黃偉哲說，端午節台南算是守得不錯，有3千多人搭乘大眾運輸工具抵達台南，其中有7百多人申請篩檢，都呈陰性，感謝他們注重自己和家人身體健康。為了將感染鏈守得更嚴格，市府決定用第二預備金採購1萬劑居家快篩，讓從外地回來的民眾到衛生所免費索取，因為有些人擔心去篩檢站會群聚或曝光，這樣篩檢就可求安心，陽性則再進一步做PCR檢測。

黃偉哲表示，國外有些施打過疫苗的人，也要求居家快篩，每周篩一、兩次，台灣部分媒體、企業也要求做好居家快篩再上班，居家快篩已逐漸成為後疫情時代的日常，希望大家做好安全管理。