嘉縣爭取曾文水庫正名大埔水庫 南區水資局：維持名稱

曾文水庫蓄水區座落嘉義縣大埔鄉轄內，水庫建立40多年來，鄉民生活、工作受影響，大埔鄉公所提報縣府爭取將水庫正名為「大埔水庫」或「嘉義大埔水庫」，縣長翁章梁指示民政處報請水利署南區水資源局協助爭取水庫正名，符合地理民情。

水利署南區水資源局說，考量曾文水庫名稱歷史淵源、知名度及河域條件，仍維持現有名稱，待凝聚各界共識後再行研議。

水資局表示，曾文水庫是跨區域水庫，集水區幅員廣闊，興建之初擇定曾文溪主流上遊築壩，核定名稱，水庫兼具水力發電、供水、防洪及觀光等效益，已為國內外知名水庫景點，且全台有多處名為「大埔」之地，更名恐無法達辨識度增加效果。

翁章梁表示，曾文水庫位於曾文溪上游大埔溪上，水庫及壩體都在大埔鄉境內，壩址位於大埔鄉西南部，集水區包括大埔鄉、番路鄉、阿里山鄉以及高雄市那瑪夏區部分，正名為大埔水庫並無不妥，他會再向中央反映。