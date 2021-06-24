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嘉縣爭取曾文水庫正名大埔水庫 南區水資局：維持名稱

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
曾文水庫蓄水區座落嘉義縣大埔鄉轄內，大埔鄉公所提報縣府爭取將水庫正名為「大埔水庫」或「嘉義大埔水庫」。圖／嘉縣府提供
曾文水庫蓄水區座落嘉義縣大埔鄉轄內，大埔鄉公所提報縣府爭取將水庫正名為「大埔水庫」或「嘉義大埔水庫」。圖／嘉縣府提供

曾文水庫蓄水區座落嘉義縣大埔鄉轄內，水庫建立40多年來，鄉民生活、工作受影響，大埔鄉公所提報縣府爭取將水庫正名為「大埔水庫」或「嘉義大埔水庫」，縣長翁章梁指示民政處報請水利署南區水資源局協助爭取水庫正名，符合地理民情。

水利署南區水資源局說，考量曾文水庫名稱歷史淵源、知名度及河域條件，仍維持現有名稱，待凝聚各界共識後再行研議。

水資局表示，曾文水庫是跨區域水庫，集水區幅員廣闊，興建之初擇定曾文溪主流上遊築壩，核定名稱，水庫兼具水力發電、供水、防洪及觀光等效益，已為國內外知名水庫景點，且全台有多處名為「大埔」之地，更名恐無法達辨識度增加效果。

翁章梁表示，曾文水庫位於曾文溪上游大埔溪上，水庫及壩體都在大埔鄉境內，壩址位於大埔鄉西南部，集水區包括大埔鄉、番路鄉、阿里山鄉以及高雄市那瑪夏區部分，正名為大埔水庫並無不妥，他會再向中央反映。

本月接連梅雨為水庫帶來豐沛蓄水量，水利署統計，曾文水庫共計有5050萬噸水入庫，蓄水量達20284萬噸，蓄水率39.8%，水位211公尺，蓄水率雖不到4成，不過以歷年同期排名來看，已從月初倒數第7，進步到倒數第19。

曾文水庫蓄水區座落嘉義縣大埔鄉轄內，大埔鄉公所提報縣府爭取將水庫正名為「大埔水庫」或「嘉義大埔水庫」。圖／嘉縣府提供
曾文水庫蓄水區座落嘉義縣大埔鄉轄內，大埔鄉公所提報縣府爭取將水庫正名為「大埔水庫」或「嘉義大埔水庫」。圖／嘉縣府提供

水庫 大埔 曾文

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