防疫我＋1！ 國民黨南市黨部捐防疫物資給郵政工會

國民黨為充實地方防疫物資，發起「防疫我＋1」行動，台南市黨部主委莊占魁今天代表黨主席江啟臣，捐贈中華郵政工會台南分會防疫物資，由理事長沈明祥代表受贈。莊占魁表示，除了為第一線工作人員加油打氣，更希望能照顧更多基層勞工及弱勢團體。

莊占魁說，6月中旬開始，市黨部已陸續規畫將防疫物資捐贈警消人員、長照機構、地方清潔隊等單位，在第一線工作民眾，等同於其他高風險職業，為讓第一線人員能安心為民服務，更為保障所有接觸到的民眾。因此，透過捐贈行動，讓防疫更加落實，同時，希望蔡政府能夠聽見人民的聲音，盡快讓台灣能有安全、有效、合法的疫苗可以打，讓台灣人民不再身陷在疫情恐懼中。

莊占魁指出，長時間的第3級警戒，讓各行各業都受到衝擊，其中，以弱勢家庭與社福邊緣戶的處境更為窘迫。為此，市黨部發起關懷弱勢行動，希望透過社會各界的力量，帶給這些市民朋友關懷與溫暖。防疫不分藍綠，愛心不分你我，市黨部會持續匯集各界的愛心，極力協助需要關懷的弱勢家庭及市民。