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觀光人次居六都外之冠 雲縣與遊客相約後疫情再見

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
今年3、4月草嶺因賞櫻季也掀起一波觀光人潮。圖／雲林縣政府提供
今年3、4月草嶺因賞櫻季也掀起一波觀光人潮。圖／雲林縣政府提供

國內3級警戒延長到7月12日，這段時間從疫情升溫到趨緩，現階段仍因未達解封之時，觀光、旅遊暫還無法恢復運作。不過據交通部觀光局統計，雲林縣今年1到4月觀光人次衝破600萬，躍居六都以外第1名，且首度超越台南市，文化觀光處長陳璧君分享喜訊，但仍呼籲防疫當前，期待疫情後相約雲林再見。

陳璧君說，去年疫情爆發，首度衝擊國內旅遊，但雲林縣的觀光逆勢成長，因有過去2年打下的觀光旅遊基礎，才能不受疫情影響，衝出這般好成績，不僅首度突破千萬人次到訪雲林，也帶來200億元觀光消費產值，成功將昔日的文化沙漠轉型成觀光大縣。

陳璧君表示，今年三月瘋媽祖，雲林藉宗教盛事將香客變遊客，包含北港朝天宮媽祖遶境、台中大甲鎮瀾宮及苗栗白沙屯拱天宮進香活動等，帶來數十萬香客，其中單北港朝天宮4月就衝破250萬人次，3、4月草嶺賞櫻季更掀起另一波觀光人潮。

陳璧君說，5月中開始疫情變得嚴峻，百業蕭條，觀光產業二度受重創，縣府原訂6月舉辦「金水164鐵馬尋寶騎」活動延期，8月「海洋音樂祭」則取消。

陳璧君指出，防疫期間雖然無法從事觀光活動，文觀處將前年至今年所有藝文精選片段上傳至官方網站，鼓勵民眾展開「宅家防疫新生活」，在家也能感受雲林魅力，並提醒遊客做足防疫，再迎後疫情時代到來。

雲林縣今年1到4月觀光人次衝破600萬，躍居六都以外第1名，且首度超越台南市。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今年1到4月觀光人次衝破600萬，躍居六都以外第1名，且首度超越台南市。圖／雲林縣政府提供
今年三月瘋媽祖，雲林藉宗教盛事將香客變遊客，吸引數十萬人與會。圖／雲林縣政府提供
今年三月瘋媽祖，雲林藉宗教盛事將香客變遊客，吸引數十萬人與會。圖／雲林縣政府提供

疫情 北港朝天宮 媽祖

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