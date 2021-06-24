嘉義山區連日大雨道路中斷 長者接種率遠低全縣平均

嘉義縣21日擴大開放75歲以上、原住民65歲以上民眾施打疫苗，然山區近日受豪大雨影響，多處道路坍方，交通不便也間接影響民眾出門施打疫苗的比例，再加上媒體報導疫苗不良事件，阿里山及大埔鄉疫苗接種比例均遠低於嘉義縣平均值。

目前大埔鄉主要道路133縣道因山壁落石崩塌仍在積極搶通中，143縣道則未開放，鄉長吳明勳表示，鄉內高比例長者居住在市區或平地，並不會選擇回到戶籍地施打疫苗。

許多行動不便或獨居的長者，或子女在外不方便接送，大埔鄉公所也與私立安道慈善基金會合作，搭配縣府補助額10萬元，派遣復康巴士或巡迴車接算長者至衛生所接種疫苗，吳明勳認為目前成效不錯。

縣議員武青山表示，除了近日降雨導致路況不佳，降低民眾出門意願，許多媒體報導疫苗不良事件也影響長者施打意願，因此「家人的鼓勵很重要」。

武清山日前曾到里加部落探望一位高齡99歲的莊姓長者，對方說自己活到這個歲數了，身體還很硬朗，足不出戶，根本不需要打疫苗，武清山很開心對方有這種樂觀正面的想法，但仍鼓勵老人家盡早施打疫苗，提升自我和群體防護力。