北農群聚拍賣塞車 台南芒果回堵在產地老農受衝擊

新冠肺炎疫情延燒，台南芒果上市受到嚴重衝擊，除了少了觀光客採買外，北農群聚造成拍賣塞車，芒果回堵在產地，玉井青果市場不少老農沒有行銷通路，果販收購變少，經常賣2、3天還賣不出去；台南農產運銷公司表示，將加強媒合企業團體，並以蔬果箱方式，將不同芒果組合行銷，並請經發局結合工業區及南科園區提供果農直銷場地，讓農民將芒果載往販售，加速芒果產銷流通。

李芳林說，以前北農拍賣是第一輪拍不掉的，第二輪價格低一點都會賣得掉，但現在第一輪拍賣就很吃力，賣不出去就希望退回去，或是留到第二天才拍賣，但每天都會有新貨寄上去，北農通知逐量寄貨避免運費的浪費，「消費市場沒有打開，貨就有沒辦法銷完，就會回堵到產地市場」，造成玉井市場芒果會越來越多。

李芳林指出，以前許多果農和合作社都會寄到北農拍賣，台灣有 3分之1以上的市場在中北部，市場如果受阻一定會回到產地市場，因為寄去北農不一定賣得掉還要運費，不如在產地能賣多少就算多少。

農業局表示，今年台南芒果生產面積6943公頃、產量約9萬1600公噸，較去年增2萬0243公噸。主要分布在楠西、玉井、南化、官田、大內等。預計7月進入盛產期。 主要產地玉井青果市場雖有確診足跡情形，臺南市農產運銷公司已即時進行全面消毒，防疫設備完善，今年芒果季開始，場內果農仍持續進行農產交易。

因應通路的作為，台南市農產運銷公司已公告安心標章作業要點，協助場內果農提升芒果品質及增加銷售競爭力，針對老農部份將輔導透過契作方式，加強通路銷售或以配運方式載運至台北第一或第二市場進行拍賣。

另將透過產銷班辦理農民學堂與公版訂購單等方式實質提升農民宅配與行銷技能，將推動契產契作方式，透過團體力量，提升芒果收購價格，並減少因應疫情消費習慣改變而造成市場通路變化之影響。