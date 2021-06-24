嘉縣流浪犬咬傷幼童臉頰 動保員努力4天抓到

嘉義縣中埔鄉5月底一名4歲女童遭流浪犬咬傷臉頰，留下約5公分傷口，氣憤的動保員努力捕抓，期間還埋伏在犬隻常出沒地點的樹上3小時，終於在第4天抓到傷人惡犬。

嘉義縣家畜疾病防治所今天表示，5月底民眾通報中埔鄉同仁村有小女童遭犬隻咬傷，家畜所動保員趕抵現場，通報人鐘姓女子告知，咬人惡犬為民眾所棄養，警覺性非常高，當日不明原因就攻擊家中年約4歲幼童。

當天女童被狗咬嚎啕大哭，其家人聽到哭聲後才知道，雖立即送醫縫合，仍在幼童臉頰留下長約5公分傷口，連額頭也遭咬傷，看到幼童傷口，動保員氣憤不已，誓言一定要抓到傷人的惡犬。

嘉義縣家畜所指出，這隻傷人流浪犬警覺性高也很聰明，動保員曾經使用誘捕籠以食物誘捕，但這隻流浪犬不進籠，反而撞翻誘捕籠方式吃到籠內食物，且活動路線不固定。

動保員為捕捉這隻流浪犬，一度躲藏在樹上3小時等待，也曾搜尋到晚間近9時，歷經4天努力，在村民與愛心動保人士協助下，終於抓到傷人犬隻，讓村民都鬆一口氣。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，棄養流浪犬衍生很多社會問題，家畜所抓不勝抓，雖政府單位與民間動保團體積極辦理犬貓絕育，但絕育速度仍比不上民眾棄養速度，依動保法規定棄養動物可裁罰新台幣3萬元至15萬元罰鍰，請民眾務必遵守相關規定。