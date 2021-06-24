連續降雨挹注 曾文水庫蓄水逾4成、南化滿庫4天

5月底起連續鋒面及午後對流降雨，持續挹注台南主要水庫，不到1個月時間，南化水庫蓄水率從7%到滿庫，曾文水庫也從3%升至4成以上。

水利署南區水資源局觀測，全台最大水庫曾文水庫5月底時蓄水率一度跌至3%，有效蓄水量僅剩約1800萬公噸；南化水庫5月底蓄水率只剩7%，有效蓄水量712萬公噸。

但在連續數波鋒面及午後對流降雨後，曾文水庫蓄水率升至4成，有效蓄水量突破2億公噸；南化水庫6月20日下午滿庫溢流，如今已連續4天滿水位，從高雄越域引水暫時關閉。

南水局副局長鄒漢貴今天告訴中央社記者，嘉南灌區二期稻作第1組至第4組預定7月12日開灌。

至於台南市長黃偉哲建議加高南化水庫溢流堰，鄒漢貴表示，這是可行的，南水局研議中。

南水局最新水情資訊顯示，截至上午11時，曾文水庫有效蓄水量2億1231萬公噸，蓄水率41.67%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量5907萬公噸，蓄水率75.17%；南化水庫有效蓄水量9180萬公噸，蓄水率100%。