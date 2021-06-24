台南「沙卡里巴」推防疫美食包 宅在家吃得到國宴米糕

三級防疫警戒延至7月12日，餐飲業仍禁止內用，小吃店只能苦撐，位在台南市中西區的小吃群聚地「沙卡里巴」康樂市場由店家自行推出防疫美食包，分別有85年歷史的國宴級米糕榮盛點心和知名的冠津海鮮粥組合包，除了讓店家另尋銷售出路，民眾宅在家就能享用府城美食。

負責籌措防疫美食包的是「專治口渴」飲料店邱姓老闆，他說，疫情期間在地人少出門，也沒遊客，同時禁止內用，為了與店家共同度過這場疫情最艱困的時刻，並讓民眾滿足思念台南美食的小確幸，他找來國宴級榮盛點心及冠津海鮮粥，推出A、B組美食全明星組合包。

A組由1936年創立的國宴榮盛點心領軍，有米糕3入，並集結西井村蜂蜜滷味、里夫蛋糕、周式泡菜、泰星球、冠軍佛都愛玉以及專治口渴。主食、主菜、配菜、甜點、飲料一應具全共1600元。

B組則由冠津海鮮粥為主打，內容包括肉燥麵即食包3份、麻辣鴨血3份，還有老廣粵花雕雞、Hi！咖哩的紅酒燉牛肉咖哩、歐風牛肉咖哩、周式泡菜、專治口渴，共1800元。