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防疫不分宗教派別！「老大媽會」幫若瑟醫院打造快篩站
防疫不分你我！雲林縣西螺鎮「雲邑百二庄老大媽會」有感於虎尾鎮天主教若瑟醫院位於雲林的中心位置，為方便各方民眾前往快篩，今天在醫院的兩側，幫忙打造一座「戶外正壓快篩站」，共有六個快篩線，讓民眾快篩不必再排隊等候，為防疫再築一條快速又便捷的防線。
虎尾天主教若瑟醫院「戶外正壓快篩站」捐贈儀式，由行政院顧問王明崑、西螺媽老大媽會理事長陳天星、常陽科技董事長林煜喆等人代表捐贈，並帶來2400份八寶粥要慰勞辛苦的醫護人員，令人感動，若瑟醫院長李聰明代表接受並回饋感謝狀。
老大媽會理事長曾朝勤表示，西螺「老大媽」本著媽祖慈悲為懷精神加入防疫行列，鑑於雲林地區醫療資源相對貧乏，尤其疫情仍未消退，快篩資源略顯不足，因此經與若瑟醫院協商後，決定再捐贈這座大型的「戶外正壓快篩站」，協助充實醫院防疫設備。
若瑟院長李聰明感謝「老大媽會」發揮媽祖仁愛精神慷慨解囊，連接支持若瑟醫院，108年捐贈病房急救車，之後又捐贈病房用的傳輸型生命徵象監測儀；如今在疫情嚴峻之際又幫忙設立大型快篩站，用心良苦。
李聰明表示，院方原本設有兩線快篩點，提供有需求的民眾前來快篩，如今又有戶外正壓快篩站提供六線快篩點，讓快篩更加方便，民眾不必排隊等候，很快就可完成快篩，也讓醫護人員在酷熱天氣中，有更好的工作環境，提升快篩防疫效率。
若瑟醫院是雲林縣指定防疫專責醫院，且位處雲林縣中心點地理位置，民眾感謝東、西方聖母再次合作，攜手護祐雲林。若瑟醫院說，快篩資源已豐沛，曾到過高風險熱區或出現發燒咳嗽等相關症狀，請電洽(05)6337333轉8565預約快篩，將提供保密又完善的快篩服務。
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