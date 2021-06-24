防疫期社福捐款驟降5成 警戒延長植物人服務咬牙苦撐

新冠疫情嚴峻，全國三級警戒至今逾1個月，中央昨宣布三級將維持至7月12日，許多行業面臨無薪假、歇業，服務弱勢社福團體也受嚴重衝擊，專門照顧植物人的創世基金會，相關捐款驟降5成，發票、抽痰管、奶粉等捐贈物資也下滑，呼籲各界能持續捐款幫助社會弱勢。

創世基金會嘉義院區鄒旻潔表示，創世全台17所安養院至今仍24小時維持運作，三級警戒開始，專案活動捐款即驟降5成，各服務據點近日也陸續接到電話，部分捐助人坦言經濟因素，暫停定期定額捐款，現在疫情3級警戒將持續到7月，植物人服務恐無以為繼。

鄒旻潔指出，民眾防疫減少出門，劃撥捐款筆數，去年6月劃撥捐款約130餘筆，本月至今只剩70筆，另疫情升溫，整體經濟大受影響，嘉義院區捐款面臨斷崖式下滑，以往經常有人上門捐款，現今幾乎一個也沒有，對服務經費約8成仰賴社會大眾小額捐款的創世而言，影響甚鉅。

創世全台17所安養院目前照護約800位植物人，每位植物人一個月需4至6萬元，每天必須支出高達100多萬。嘉義院目前安養22位植物人、到宅服務100位植物人及失能臥床老人，警戒期間，到宅服務只能改採電訪關心，面對疫情危難，創世咬牙苦撐。

鄒旻潔表示，院方尚有防疫紀念T恤227件及運動毛巾210條待認助，呼籲各界展現在逆流中合力撐舟，幫助社會底層弱勢；亦可每日10元支持一片尿布，每月定期定額300，給予植物人舒適乾爽關懷，詳情請至創世官網https://reurl.cc/pggKYZ，或洽愛心專線：(05)232-0578分機9