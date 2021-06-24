老人打AZ疫苗傳猝死緩打 嘉縣議員爭取優先為鄰長施打

台中市長盧秀燕率先宣布為全市鄰長接種疫苗，引發議論，鄰長還未被中央疫情指揮中心列入優先施打對象，但部分縣市已造冊施打，嘉義縣議員林緗亭說，嘉縣鄰長已經完成造冊，希望加速腳步，儘速把鄰長列為優先施打對象！

林緗亭說，中央疫情指揮中心宣布，鄰長該不該打疫苗，可由地方政府認定，造冊提出名單就可施打，村里防疫工作光靠村長一人是無法做到面面俱到，很多時候村長都需要鄰長協助與幫忙。

每次大型疫苗接種站的施打通知單，都是透過鄰長發送，熱心的鄰長更會幫忙村長協助接送長者，確保每一位有意願施打疫苗的長輩不會因為交通不便而無法施打疫苗。

鄰長染疫風險不比村長低，每次都忐忑不安冒著高風險幫政府完成通知宣導的任務。目前疫苗的施打率一次比一次低，緩打潮出現，但疫情尚未結束，需要鄰長協助村長幫忙防疫，希望縣府可以看到穿梭在村落裡協助防疫的鄰長，儘速認定安排施打。

林緗亭說，台南市預先為鄰長造冊，等中央允許第一時間就能開打，後經評估在全市鄰長中率先為1300人施打；嘉市也為鄰長施打，若縣府認為鄰長全面施打有困難，可先就有確診案例的4鄉鎮鄰長優先施打，等疫苗夠了，再全面施打。