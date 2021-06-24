防疫三級再延長重創觀光漁筏生計 蔡易餘爭取納入紓困

嘉義縣東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，每年端節過後是海上觀光旺季， 卻受防疫三級延長衝擊，沿海19艘觀光漁筏停擺，業者生計中斷，立委蔡易餘昨天邀集業者與漁業署線上視訊，要求漁業署納入紓困。

去年疫情爆發，觀光漁筏業組成嘉縣海上旅遊觀光發展協會，向縣府陳情要求紓困，減免娛樂稅，觀光漁筏業者說，他們須依法繳營業稅、娛樂稅，卻不屬觀光業，無法比照旅宿業紓困，又未納入交通運輸業，經蔡易餘爭取交通部比照旅宿業紓困，今年疫情比去年嚴重，業者更慘。

蔡易餘邀集漁業署、海上觀光協會總幹事陳進明、東石鄉代表會主席黃東岳及鄉民代表徐明勳等開視訊會議，討論紓困補助方案。陳進明說，業者配合防疫停業，1個月過去，沒遊客沒收入，遲遲等不到紓困補助，往年遊客約12萬人次，去年減到8萬人，今年停駛更慘。

陳進明說，去年每艘船有紓困補助9萬元，今年疫情更嚴重，卻沒有半毛，嚴重影響到200多名從業人員生計；蔡易餘表示，現行紓困振興辦法未將觀光漁筏納入紓困對象，加上觀光漁筏不屬觀光業，導致業者無法比照適用各部會單位紓困方案，他要求漁業署比照去年紓困補貼方式處理。